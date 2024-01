Gabriel Gava é a atração nacional do fim de semana em Itapemirim

today23 de janeiro de 2024 remove_red_eye56

Com a música “Fiorino” ele ficou conhecido em todo o Brasil… E agora “vem quebrar tudo” no verão Itapemirim 2024!!! Gabriel Gava é a atração confirmada nesta sexta-feira, 26 de janeiro, em Itapemirim. O show será na praia de Itaipava (palco do píer dos pescadores), às 23 horas. Bora dançar muito arrocha?

A abertura da noite será com o músico da terra, Fabrycio Venturini, que se apresentará às 21 horas.

Agora já sabe: temos uma “delicinha” de encontro marcado no melhor VERÃO do Sul do Estado – Verão Itapemirim 2024 – “Vem viver o melhor aqui”!!!

Gabriel Gava é capixaba, mas reside em Goiânia. Em carreira solo desde 2011, o músico reúne mais de 200 milhões de visualizações no Youtube, e quase 1 milhão de seguidores no instagram.