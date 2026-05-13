Gabriel Gonti lança clipe de “Tô na Praia” e confirma show gratuito em Patos de Minas

today13 de maio de 2026 remove_red_eye45

O cantor e compositor Gabriel Gonti vive um momento de celebração em sua trajetória. Nesta quarta-feira, o artista lança o clipe de “Tô na Praia”, canção que integra seu quarto álbum e primeiro projeto ao vivo, intitulado “De Perto”. O lançamento antecipa um reencontro marcante: no dia 15 de maio, às 21h, Gonti sobe ao palco do Fenapraça 2026, em sua cidade natal, Patos de Minas, para apresentar o novo show.

“Tô na Praia” traz a essência solar que permeia o novo trabalho. Composta por Gabriel em parceria com Léo Costa, a música é um reflexo de sua mudança para o Rio de Janeiro e do olhar atento à rotina carioca.

“A música foi composta pensando em viver no Rio, do corpo banhado de sol e sobre o Carnaval, que o olho brilha e, ao mesmo tempo, essa intensidade solar da cidade”, explica o cantor. “A noite até parece o amanhecer, porque a noite no Rio é muito viva e animada. A gente fica na embriaguez dessa intensidade. É muito sobre a vida agitada do carioca através do sol, das ondas do mar e da noite também”, completa Gonti.

O show na Fenapraça terá um significado que vai além da performance musical. Para o artista, retornar ao local onde cresceu para apresentar o repertório de “De Perto” reforça a conexão que o álbum propõe.

“Esse show simboliza o lançamento do álbum De Perto Ao Vivo, um trabalho que estou muito feliz com o resultado. Acho que tem uma energia muito solar e a intensidade de conectar as pessoas através de mensagens que agregam para descomplicar a vida, mesmo dentro do caos”, afirma Gabriel.

A apresentação em praça pública contará com banda completa e um setlist que mistura as nove faixas do novo disco com referências fundamentais de sua formação, como clássicos de Jorge Ben Jor e Skank. Gonti também prepara um momento especial antes de sua apresentação principal: uma participação com a Orquestra Sinfônica de Patos, interpretando canções de Coldplay e Beatles.

“Tocar em praça pública tem um símbolo legal para mim, é onde eu cresci e onde meus amigos vão poder curtir de perto. O intuito é trazer um show leve, alegre e alto astral. Essa é a entrega que queremos passar”, projeta o músico, que comemora nove anos de carreira com este novo registro audiovisual.

foto Dona Isa