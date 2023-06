Gaeco do MPES cumpre três mandados de prisão durante Operação Suíte

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES), por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), com apoio do Núcleo de Inteligência da Assessoria Militar do MPES, cumpriu dois mandados de prisão no município de Serra e um mandado de prisão em Rio Bananal durante a segunda fase da Operação Suíte, deflagrada na sexta-feira (23/06) pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais (MPMG), por meio do Gaeco-MPMG e da Promotoria de Justiça de Aimorés.

A investigação visa apurar a existência de organização criminosa que facilita, mediante pagamento, o ingresso de aparelhos celulares, drogas e itens proibidos em estabelecimento prisional de Minas Gerais e o uso e comércio destes itens pelos custodiados. A apuração segue em segredo de Justiça.

Assim que chegavam à unidade prisional mineira, os presos/condenados eram alocados provisoriamente em uma cela conhecida por “Suíte”, onde eram informados do “esquema” para ter acesso a aparelhos celulares, celas com sinal de celular, objetos proibidos na unidade, etc. A facilitação para o ingresso dos referidos itens envolvia servidores públicos, presos integrantes de organizações criminosas e presos escolhidos como “faxinas” nos pavilhões.

Os apenados com acesso aos aparelhos continuavam a comandar o tráfico de drogas e crimes violentos nos territórios respectivos e ainda auferiam lucros com aluguéis ou revendas dos itens aos demais presos da unidade prisional.

Entre janeiro de 2020 e novembro de 2021, considerando que durante a maior parte do período a visitação social foi suspensa em razão da pandemia, foram apreendidos 359 aparelhos celulares dentro da unidade prisional.

Foram cumpridos 30 mandados de prisão preventiva e 32 mandados de busca e apreensão, determinados pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Governador Valadares (MG), nas cidades mineiras de Governador Valadares, Frei Inocêncio, Conselheiro Pena, Coronel Fabriciano, Timóteo, Conselheiro Lafaiete, Mateus Leme, Contagem e Carmo do Paranaíba, além de São Paulo (SP) e Serra e Rio Bananal, no Espírito Santo.

No total, foram realizadas seis prisões em flagrante delito. Três pessoas que são alvos da operação seguem foragidas.

Apoio

A deflagração da operação contou com o apoio da Polícia Militar, da Polícia Civil e da Corregedoria da Secretaria de Estado e Justiça e Segurança Pública do Estado de Minas Gerais, Gaeco/Belo Horizonte, Gaeco/Ipatinga e Gaeco/Patos de Minas, e dos Gaecos dos Estados de São Paulo, Mato Grosso e Espírito Santo, além da Polícia Militar e da Polícia Civil do Estado de Mato Grosso e da Polícia Civil do Estado de São Paulo.

Participaram da operação nove promotores de Justiça do Espírito Santo, de Minas Gerais, São Paulo e Mato Grosso e 115 policiais militares, sendo quatro da 5ª Base Regional de Aviação do Estado (5ª Brave), dois policiais civis, quatro policiais penais e dois oficiais de Justiça do Estado de Minas Gerais, um policial civil e sete policiais militares do Estado do Mato Grosso, doze policiais militares do Estado do Espírito Santo, seis policiais civis do Estado de São Paulo. Os números ainda estão sendo atualizados.

fotos MPMG