Game | Como mudar os botões no Free Fire

today12 de setembro de 2021 remove_red_eye41

Free Fire (Android | iOS) é um dos maiores fenômenos dos últimos anos, atraindo uma legião de fãs graças a ampla variedade de aparelhos que podem rodar o título da Garena. Sobreviver ao duelo pode não ser uma tarefa simples, mas pode ser feito com muito estilo e adaptando o jogo a sua preferência.

É sobre a capacidade de personalização do jogo que falaremos hoje. Não só de skins e outros cosméticos vive o título, é possível alterar também os botões do jogo para uma experiência adaptada que julga ser melhor.



Como mudar os botões no Free Fire

Passo 1: no menu principal, clique em “Configuração”, é o botão de engrenagem no canto superior direito;

Passo 2: é possível encontrar todas as opções no lado esquerdo, mas clique em “Controles” para continuar;

Passo 3: as definições padrões estão disponíveis nessa sessão e é possível alterar algumas delas nesse local, como o “Modo Correr” ou “Controles do Veículo”;

Passo 4: mas se busca ainda mais possibilidades de customização, é só clicar em “HUD personalizado” no canto inferior direito que te levará a outra tela;

Passo 5: aqui o jogador tem um exemplo de como os itens aparecem na tela do jogo, para mudar basta segurar um dos ícones e arrastá-lo para a posição desejada. Além disso, é possível aumentar ou diminuir o tamanho e transparência do botão;

Passo 6: após feitas as mudanças, clique no ícone de disquete na parte superior para salvar ou na seta para retornar para a organização padrão.

Pronto, agora sabe como adaptar os botões para o que preferir! Vai lá e arrebenta!

fonte Canaltech