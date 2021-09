Game | Crysis Remastered: requisitos mínimos para rodar no computador

today17 de setembro de 2021 remove_red_eye53

Confira os requisitos mínimos para jogar a versão remasterizada do famoso game Crysis! Será que o seu PC irá rodar? Descubra!

Crysis foi é um jogo de FPS (first-person shooter) que foi desenvolvido pelo estúdio Crytek. O primeiro título da franquia foi lançado originalmente no ano de 2007. O enredo da série gira em torno de personagens militares que utilizam armaduras de alta tecnologia chamadas “nanosuits” para enfrentar soldados norte-coreanos, mercenários e até alienígenas como os Ceph, que chegaram ao planeta terra há milhões de anos atrás.

A franquia de Crysis é dividida em três títulos principais, um spinoff do primeiro jogo com multiplayer e uma compilação.



Os dois primeiros títulos da franquia, Crysis e Crysis Warhead, se passaram em ilhas fictícias de Lingashan, nas Filipinas, no ano de 2020. Os protagonistas, em ambos os games, pertenciam a força especial dos Estados Unidos, chamada Raptor Team, que era responsável por investigar o comportamento agressivo na Coreia do Norte. Para enfrentar os inimigos, o jogador utiliza-se de armas como revólveres, metralhadoras, rifles de assalto e rifles de precisão, além de explosivos.



No modo multiplayer, há a utilização de armas futuristas baseadas na tecnologia de gelo introduzida por alienígenas. No modo single player o jogador enfrenta militares norte-americanos e os alienígenas.



Sobre o jogo

No dia 16 de abril a Crytek anunciou a versão remasterizada de Crysis, chamando-a de Crysis Remastered. Originalmente, os desenvolvedores do game havia anunciado que lançaria simultaneamente para PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One e PC. Entretanto, o trailer lançado no início de julho não foi recebido muito bem pelos fãs da franquia.



Com a crítica forte ao jogo, a Crytek decidiu adiar todas as versões de Crysis Remastered, menos a feita para o console Nintendo Switch, que foi lançada dia 23 de julho. A partir daí os desenvolvedores correram contra o tempo para trabalhar nas melhorias do novo título, pois ele representava uma grande supremacia em termos gráficos desde quando havia sido lançado pela primeira vez em 2007.



No final de agosto foi revelado um novo trailer demonstrando uma iluminação aprimorada, resolução 8K com texturas aprimoradas e definindo a data de lançamento para as plataformas restantes.



O enredo começa através de uma simples missão de resgate, que acaba por tornar-se um campo de batalha de uma nova guerra. Ao mesmo tempo, alienígenas se aglomeram em um conjunto de ilhas norte-coreanas. A partir daí os soldados militares munidos de armaduras chamadas “nanosuits” iniciam um conflito contra norte-coreanos e alienígenas.



Lançamento e disponibilidade

Crysis Remastered será lançado no dia 18 de setembro para PC, Playstation 4 e Xbox One.



Requisitos mínimos para jogar Crysis Remastered no computador

– Sistema operacional (SO): Windows 10 64 bits

– Processador: Intel Core i5-3450 ou AMD Ryzen 3

– Memória RAM: 8GB

– Placa de vídeo: NVIDIA GeForce GTX 1050 TI ou AMD Radeon 470

– Memória da placa de vídeo: 4GB em 1080p

– Espaço necessário no HD ou SSD: 20GB

– DirectX: 12



Requisitos recomendados para jogar Crysis Remastered no computador

– Sistema operacional (SO): Windows 10 64 bits

– Processador: Intel Core i5-7600k (ou superior) ou AMD Ryzen 5 (ou superior)

– Memória RAM: 12GB

– Placa de vídeo: NVIDIA GeForce GTX 1660 TI ou AMD Radeon Vega 56

– Memória da placa de vídeo: 8GB em 4K

– Espaço necessário no HD ou SSD: 20GB

– DirectX: 12



fonte Oficina da Net