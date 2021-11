GAME | Halo Infinite: modo multiplayer já está disponível

Embora a versão completa de Halo Infinite esteja planejada para dezembro, o modo multiplayer do jogo de tiro foi disponibilizado em formato beta nesta segunda-feira (15) para Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S e PC. De acordo com publicação oficial do estúdio 343 Industries, este dia também marca o início da primeira temporada do game, chamada de “Heroes of Reach”.

Este pode ser considerado um beta de lançamento, e não temporário, já que inclui todos os modos e mapas previstos para o game até o momento. Todo o progresso conquistado neste período será transferido para a versão final de Halo Infinite. Embora o acesso ao multiplayer seja gratuito, os jogadores já podem comprar a versão premium do Passe de Batalha da primeira temporada, que ficará ativa até 2 de maio de 2022.

Aqueles que adquirirem o Passe de Batalha poderão desbloquear mais de 100 itens, enquanto a versão gratuita oferece um acesso mais limitado às recompensas. Entre os itens estão partes de armaduras, enfeites para as armas, visores, emblemas e mais. E marque na agenda: o primeiro evento da temporada, chamado “Fracture: Tenrai”, acontecerá em 23 de novembro, dando a chance dos jogadores obterem itens exclusivos com temática samurai.

Mais detalhes sobre o conteúdo da primeira temporada de Halo Infinite serão divulgados em breve. O jogo completo, o que inclui o modo campanha, chegará aos consoles e PC em 8 de dezembro. No mesmo dia, o game estará disponível no catálogo do Xbox Game Pass.



Requisitos para jogar Halo Infinite no PC

Configurações mínimas:

– Sistema operacional: Windows 10 RS5 x64 (atualização de outubro de 2018)

– CPU: AMD Ryzen 5 1600 | Intel i5-4440

– GPU: AMD RX 570 | NVIDIA GTX 1050 Ti

– VRAM: 4 GB

– RAM: 8 GB

– Espaço livre: 50 GB



Configurações médias:

– Sistema operacional: Windows 10 19H2 x64 (atualização de novembro de 2019)

– CPU: AMD Ryzen 5 2600 | Intel i5-9500

– GPU: AMD RX 5500 XT (8GB) | NVIDIA GTX 1660 (6GB)

– VRAM: 6 GB

– RAM: 8 GB

– Espaço livre: 50 GB



Configurações altas:

– Sistema operacional: Windows 10 19H2 x64 (atualização de novembro de 2019)

– CPU: AMD Ryzen 7 3700X | Intel i7-9700k

– GPU: AMD RX 5700 XT | NVIDIA RTX 2070

– VRAM: 8 GB

– RAM: 16 GB

– Espaço livre: 50 GB



Configurações máximas:

– Sistema operacional: Windows 10 19H2 x64 (atualização de novembro de 2019)

– CPU: AMD Ryzen 6 5900X | Intel i9-11900k

– GPU: AMD RX 6800 XT | NVIDIA RTX 3080

– VRAM: 10 GB

– RAM: 16 GB

– Espaço livre: 50 GB



fonte Canal Tech