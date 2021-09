Game | Os principais lançamentos de jogos da semana (20/09 a 26/09)

Embarcamos na penúltima semana de setembro e, com certeza, a mais recheada de grandes lançamentos do mês. Grandes jogos estreiam nos computadores, consoles e mobile entre os dias 20 e 26 de setembro, como a versão para celulares Pokémon UNITE, Death Stranding Director’s Cut, Diablo II: Resurrected, Kena: Bridge of Spirits e Lost Judgement.

Para não perder nenhum desses e outros lançamentos para celular, PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Switch Xbox One, Xbox Series X e Series S, veja abaixo os principais destaques:



Kena: Bridge of Spirits – PC, PS4, PS5

O jogo da Ember Lab é uma aventura ambientada em um mundo encantador, rico em exploração e com combates intensos. Controlando Kena, uma jovem Guia Espiritual, os jogadores encontram e montam uma equipe de minúsculos companheiros espirituais chamados Rot, aprimorando suas habilidades e criando maneiras de manipular o ambiente.

Será lançado para PC (via Epic Games Store), PlayStation 4 e PlayStation 5 no dia 21 de setembro.

Pokémon UNITE (mobile) – Android e iOS

Depois de estrear no Switch em julho de 2021, o MOBA de Pokémon da tiMi Studio finalmente chegará aos celulares e tablets. A versão terá crossplay com o console da Nintendo, o que acarretará em um período de inatividade dos servidores, permitindo que os jogadores das duas plataformas joguem entre si.

Pokémon UNITE chegará gratuitamente para dispositivos Android e iOS em 22 de setembro.

Diablo II: Resurrected – PC, PS4, PS5, Switch, XOne e XSeries X|S

A versão remasterizada de Diablo II, o clássico RPG de ação da Blizzard, leva o jogador a mais uma perseguição ao misterioso Errante Sombrio e aos combates contra os habitantes do inferno. Tudo isso enquanto desvenda o destino dos demoníacos Males Supremos, Diablo, Mefisto e Baal. O game agora conta com resolução máxima de 4K, progressão de suporte de outras plataformas e inclui a expansão “Lord of Destruction”.

Diablo 2: Resurrected chega para PC, PS4, PS5, Switch, Xbox One e Series X|S em 23 de setembro.

Lost Judgement – PS4, PS5, XOne e XSeries X|S

O novo thriller noir de ação do Ryu Ga Gotoku Studio, da série Yakuza, mostra a história do investigador Takayuki Yagami. Colocando o jogador na pele do protagonista, ele vivenciará sua jornada de vingança que o leva a descobrir uma rede criminosa em ascensão, um sistema jurídico despedaçado e pessoas que se aproveitam de ambos para ficarem mais poderosas.

Lost Judgement será lançado para PS4, PS5, Xbox Series X/S e Xbox One em 24 de setembro.

Death Stranding Director’s Cut – PS5

A versão expandida e repaginada do jogo de Hideo Kojima, que alcançou a marca de 5 milhões de unidades vendidas, usará a nova geração do console da Sony para trazer melhorias para o combate, novas missões de história, equipamentos de locomoção e funções de veículos.

Death Stranding: Director’s Cut chega exclusivamente ao PS5 em 24 de setembro.

Todos os jogos que chegam entre 21 e 24 de setembro

– Kena: Bridge of Spirits (PC, PS4 e PS5) – 21 de setembro

– Sheltered (PC) – 21 de setembro

– Pokémon Unite (iOS e Android) – 22 de setembro

– Diablo II: Resurrected (PC, PS4, PS5, Switch, Xbox One e Xbox Series X|S) – 23 de setembro

– Sable (PC, Xbox One e Xbox Series X|S) – 23 de setembro

– Embr (PC, PS4, Switch e Xbox One) – 23 de setembro

– Death Park (PC e Xbox One) – 24 de setembro

– Lost Judgment (PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S) – 24 de setembro

– Spacebase Startopia (PC, PS4, PS5, Switch, Xbox One e Xbox Series X|S) – 24 de setembro

– Death Stranding: Director’s Cut (PC, PS4 e PS5) – 24 de setembro



fonte Canal Tech