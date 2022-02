GAME | Os principais lançamentos de jogos em fevereiro de 2022

Fevereiro será um dos meses mais movimentados do mercado de games. Já estão disponíveis Life Is Strange: Remastered Collection e Dying Light 2 Stay Human; em breve, serão lançados Horizon Forbidden West, Elden Ring e muito mais.

Life is Strange Remastered Collection (consoles e PC)

Se você não jogou os títulos da franquia, a hora é agora. Life is Strange Remastered Collection conta com as versões remasterizadas de Life is Strange, de 2015, e Life is Strange: Before The Storm, de 2017, além de todos os conteúdos adicionais. Os games vêm com gráficos melhorados, aprimoramentos no motor gráfico, iluminação retrabalhada e animações faciais refeitas para todos os personagens.

Life is Strange Remastered Collection foi lançado em 1º de fevereiro para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Stadia e PC.

Dying Light 2 Stay Human (consoles e PC)

Stay Human continua sendo um RPG de ação em mundo aberto com muito parkour e zumbis, mas agora conta com um novo protagonista, Aiden, e se passa 20 anos após os acontecimentos do primeiro jogo, de 2015. Os destaques vão para a jogabilidade que muda do dia para a noite — os zumbis são muito mais violentos quando escurece — e para as escolhas que mudam o rumo da história.

Dying Light 2: Stay Human foi lançado em 3 de fevereiro para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC.

Sifu (PlayStation e PC)

Este indie é ideal para quem gosta de desafio — e muita porradaria com kung-fu, é claro. A história acompanha um jovem que busca vingança pelo assassinato da família, se deparando com inúmeros inimigos pelo caminho. Toda vez que você morre no jogo, você pode voltar à vida envelhecido: morreu uma vez, reviveu um ano mais velho; morreu duas vezes, reviveu dois anos mais velho; morreu três vezes, voltou três anos mais velho e assim por diante.

Sifu chegou em 8 de fevereiro para PS4, PS5 e PC.

CrossfireX (Xbox)

Crossfire, um clássico das lan houses que ajudou a popularizar os shooters no Brasil (ao lado de Counter-Strike), chegou ao Xbox com gráficos e mecânicas totalmente repaginados. Sob desenvolvimento da Smilegate e da Remedy Entertainment (mesma criadora de Control e Alan Wake), o game tem uma campanha single-player totalmente focada em história, mostrando os “diferentes lados” da Black List e da Global Risk em uma “experiência cinemática única”.

CrossfireX chegou em 10 de fevereiro para Xbox One e Xbox Series X|S.

Lost Ark (PC)

Novo MMORPG da Amazon Games (mesmo criador de New World), Lost Ark se passará em Arkesia, um reino de fantasia dividido em sete continentes. Anos depois de o demônio Kazeros ser derrotado, ele e sua legião voltam em busca de vingança — e caberá ao jogador lutar contra as forças das trevas e liberar o poder lendário da relíquia The Ark.

Lost Ark chegou em 11 de fevereiro para PC.

THE KING OF FIGHTERS XV (consoles e PC)

A famosa franquia de jogos de luta TKOF, iniciada em 1994, ganhará mais um capítulo. O game contará com 39 personagens — incluindo os de jogos anteriores, que se juntarão em uma jornada inédita na franquia —, além do clássico sistema de batalhas em times de 3 contra 3. Há também novos recursos, como o SHATTER STRIKE, uma mecânica inédita de contra-ataque.

THE KING OF FIGHTERS XV chega em 17 de fevereiro para PS4, PS5, Xbox Series X|S e PC.

Horizon Forbidden West (PlayStation)

O game continua a história de Horizon Zero Dawn, de 2017. Agora, Aloy deverá explorar o Oeste Proibido a fim de impedir uma nova peste que ameaça a vida na Terra. Ela encontrará muitos inimigos pelo caminho, como Regalla e o já conhecido e ambicioso Sylens.

Horizon Forbidden West chega em 18 de fevereiro para PS4 e PS5.

Destiny 2: The Witch Queen (consoles e PC)

Na nova expansão de Destiny 2, os jogadores enfrentarão a poderosa Savathûn, irmã de Oryx, o Rei dos Possuídos. O game trará a Ninhada Luzente, seres da Colmeia que possuem a mesma Luz que os Guardiões, e outras novidades de gameplay: será possível forjar armas personalizadas através de um sistema de criação e haverá ainda a adição de um novo tipo de arma chamado gládio.

Destiny 2: The Witch Queen chega em 22 de fevereiro para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Stadia e PC.

GRID Legends (consoles e PC)

O lançamento de corrida do mês, GRID Legends trará mais de 130 rotas espalhadas pelo mundo — como nas cidades de Londres, na Inglaterra, e de Moscou, na Rússia —, 100 carros disponíveis e o retorno dos modos Drift e Eliminação. Haverá também um modo inédito de criação de corridas, em que jogadores poderão criar suas próprias pistas e disputá-las com amigos, independentemente da plataforma em que eles estejam jogando.

GRID Legends chega em 25 de fevereiro para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC.

Elden Ring (consoles e PC)

Jogo mais aguardado do Steam e do The Game Awards 2021, Elden Ring é a nova empreitada da FromSoftware, conhecida por Dark Souls e Sekiro: Shadows Die Twice. O game será um RPG de mundo aberto cheio de criaturas horripilantes e desafios. A história é assinada por Hidetaka Miyazaki, enquanto a mitologia deste novo universo foi idealizada por George R. R. Martin, autor dos romances As Crônicas de Gelo e Fogo, que se transformaram na série Game of Thrones.

Elden Ring chega em 25 de fevereiro para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC.

