GAME | PlayStation Plus: Sony revela todos os jogos de setembro, veja o trailer

today1 de setembro de 2021 remove_red_eye43

A Sony revelou os jogos que serão oferecidos em setembro na PlayStation Plus. Com a confirmação oficial, o vazamento recente mostrou-se verdadeiro após alguns rumores terem sido descartados anteriormente.

Agora, os assinantes do serviço já sabem que receberão Overcooked! All You Can Eat (PS5), Hitman 2 (PS4) e Predator: Hunting Grounds (PS4) neste mês, voltando ao padrão de dois jogos para o console da oitava geração e um título para o PlayStation 5.



Jogos da PlayStation Plus em setembro

Os títulos da PS Plus de setembro ficarão disponíveis para download a partir da próxima terça-feira (8). Hitman 2 é certamente o grande destaque do mês, sendo um jogo muito elogiado por fãs e críticos.

Vale lembrar que neste ano, o Agente 47 retornou no fim de sua mais recente trilogia, em um título com muita qualidade.



Trailer: Overcooked! All You Can Eat (PS5)

Sendo o título oferecido para os donos de PlayStation 5, Overcooked! All You Can Eat oferece os dois jogos da franquia e também todas as expansões já lançadas.

Descrição oficial

“Remasterizamos e misturamos Overcooked!, Overcooked! 2 e todos os conteúdos adicionais numa edição definitiva deliciosa! Curta centenas de níveis de caos culinário cooperativo em cozinhas cada vez mais perigosas e improváveis.”

Trailer: Hitman 2

Sendo o segundo título da trilogia recente de Hitman, o jogo coloca os jogadores no comando do Agente 47 em diferentes lugares do mundo, com muitas oportunidades de assassinato podendo ser exploradas, o que garante um grande fator replay.

Descrição oficial

“Viaje ao redor do mundo e rastreie os seus alvos nos locais abertos de HITMAN 2. Das ruas ensolaradas, às sombrias florestas tropicais, nenhum lugar está a salvo do assassino mais criativo do mundo, o Agente 47.

Prepare-se para viver uma incrível história de espionagem. A sua missão será eliminar o Cliente Suspeito e a sua milícia, mas a sua verdadeira identidade e a verdade sobre o seu passado podem mudar tudo”.



Trailer: Predator – Hunting Grounds

Predator: Hunting Grounds coloca os jogadores em partidas multiplayer, em que soldados enfrentam o temível alienígena. Os humanos contam com diversas armas para combater a criatura, enquanto o Predador apresenta seus característicos equipamentos.

Descrição oficial

“Seja o caçador ou a caça nesse jogo de tiro multijogador assimétrico que coloca o homem cara a cara com o Predador. Como membro de uma esquadra de tiro, conclua as missões antes que o Predador encontre você. Ou seja o Predador e cace sua presa.”