GAME | Pokémon Legends: Arceus vende 6,5 milhões de cópias em uma semana

Pokémon Legends: Arceus vende 6,5 milhões de cópias em uma semana

8 de fevereiro de 2022

Pokémon Legends: Arceus vendeu 6,5 milhões de cópias, se tornando o 18° jogo mais vendido do Nintendo Switch com apenas uma semana de vida. Lançado no último dia 28 de janeiro, a aventura da Game Freak ultrapassou a estreia de Pokémon Sword & Shield e Pokémon Brilliant Diamond & Shining Pearl, que venderam 6 milhões de cópias cada na primeira semana.

Com os números divulgados pela Nintendo, Legends: Arceus deve se consolidar como o segundo jogo de Switch que mais rápido vendeu em toda a história do console. Apesar do sucesso, o novo Pokémon ainda está longe da primeira colocação. Animal Crossing: New Horizons comercializou 11,77 milhões de cópias em apenas 11 dias.

Pokémon Legends: Arceus é um RPG de ação com um mundo aberto ambientado na região de Sinnoh, acontecendo muito antes dos eventos de Pokémon Diamond & Pearl e os remakes. Na aventura, um treinador viaja para o passado e carrega o objetivo de criar a primeira Pokédex da região. Para isso, o jogador deve cumprir tarefas de pesquisa para saber mais sobre cada Pokémon.

Sem correr durante a história principal do jogo, Legends: Arceus deve levar entre 19 e 25 horas para ser concluído. Esse tempo considera um comportamento de treinador que irá visitar diferentes áreas, capturando Pokémon para completar a Pokédex e aceitando algumas das missões secundárias pelo caminho.

Em comparação, os demais jogos de Pokémon tomam até 35 horas para o final da campanha principal, segundo médias compiladas pelo site HowLongToBeat. Pokémon Sword & Shield, por exemplo, precisam de 26 horas a 39 horas para serem concluídos, sem considerar as duas expansões The Isle of Armor e The Crown Tundra. Também títulos do Nintendo Switch, Pokémon: Let’s Go, Pikachu! e Let’s Go, Eevee! exigem de 25 a 36 horas para serem zerados.

