Game | PUBG Battlegrounds: as novidades da atualização 14.1, veja o vídeo

today29 de setembro de 2021 remove_red_eye44

A Temporada 14 de PUBG: Battlegrounds será especial de Halloween. O evento especial do mês das bruxas começa primeiro no PC, em 6 de outubro de 2021, e depois nos consoles, em 14 de outubro. Entre as novidades, estão o novo recurso de jogo “Carregar”, uma nova Temporada Ranqueada, além de diversas melhorias para o último mapa lançado Taego, inspirado na Coreia do Sul.



Erangel

O popular mapa já está completamente decorado com doces e travessuras. Além de abóboras, aranhas e fantasmas pelo cenário, o local tem novos climas, com névoas mais densas, e a lua em um tom alaranjado, mudando a atmosfera do local. Erangel também recebe ajustes na estrutura da Igreja e novos cursos de água, coberturas e cercas.



Novo recurso

O Carregar é uma função que, como o nome já explica, permite que o jogador carregue os demais para qualquer lugar do mapa. A habilidade é muito útil para reviver aliados em momentos mais difíceis ou pegar os inimigos e usá-los como escudo contra disparos. A novidade pode ser usada em todos os mapas de PUBG.



Temporada Ranqueada

Para a atualização 14.1, uma nova leva de itens especiais poderá ser conquistada. O evento terá duração de 2 meses, igual os anteriores. Quem jogou a Temporada 13 já está com os prêmios no inventário.



Taego

Depois de coletar reclamações e sugestões dos jogadores, a KRAFTON, INC. aplicou uma série de melhorias. Após observar os locais mais populares para combate no mapa, serão feitos ajustes em objetos e terrenos que tiverem uma taxa de vitória maior que 75%.



O mapa também receberá os Espaços de Erro, locais em que os jogadores podem spawnar armas e equipamentos exclusivos de outros mapas. A área estará disponível em partidas normais, ranqueadas e customizadas do mapa sul-coreano.



Rodízio de Mapas

Para promover o aprimoramento de Erangel e Taego, os mapas entrarão no lugar Vikendi e Karakin nas partidas normais. Já nas ranqueadas, as fases substituem Sanhok e Vikendi. Dessa forma, a nova composição de partidas fica:



Partidas Normais

– Erangel

– Miramar

– Sanhok

– Taego

– Paramo



Modo Ranqueado

– Erangel

– Miramar

– Taego

– Paramo



PUBG: Battlegrounds está disponível para PC, PlayStation 4 e Xbox One, e também no PlayStation 5, Xbox Series X e Series S através da retrocompatibilidade.

fonte Canal Tech