GAMES | Bruno Mars e Anderson .Paak ganham skins em Fortnite

today3 de fevereiro de 2022 remove_red_eye45

Fortnite deixou a porta aberta para todos, e de lá entraram os cantores Bruno Mars e Anderson .Paak. O duo de R&B indicado ao Grammy Silk Sonic ganhará skins no battle royale da Epic Games. A partir da próxima quinta-feira (10), às 21h, os jogadores poderão resgatar trajes e acessórios inspirados nas vozes por trás do sucesso “Leave The Door Open”.

O jogo também receberá um campeonato inspirado nos artistas. A partir de 7 de fevereiro, duplas de jogadores poderão participar do Campeonato Silk Sonic para ter a chance de desbloquear com antecedência os trajes Bruno Mars e Anderson .Paak.

O evento com skins de Bruno Mars e Anderson .Paak ainda marca a inauguração de uma nova estação de rádio no jogo (que será um verdadeiro tesouro para deixar todo mundo preso fora do paraíso). A Rádio Ícones tocará faixas de Silk Sonic com as vozes de Bruno Mars, Anderson .Paak e Bootsy Collins.

Os Trajes Bruno Mars e Anderson .Paak fazem parte do Conjunto Silk Sonic, que também inclui acessórios inspirados em cada membro da dupla. O pacote inclui a Picareta Cetro da Canção (vendida com o Traje) e o Gesto Rodinhas da Liberdade, em que você pode dar uma rodadinha. Anderson .Paak acompanha o Acessório para as Costas Sonzinho Sônico (vendido com o Traje) e a Picareta Batucareta.

Tanto o Traje Bruno Mars quanto o Traje Anderson .Paak vêm com estilos alternativos além do padrão, incluindo uma variante reativa para cada um com referências a clipes dos artistas, como 24k Magic. Todos os itens e skins estarão disponíveis para compra na loja do game.

Fortnite é um jogo online gratuito e está disponível nos consoles PlayStation, Xbox e Nintendo Switch, além de celulares Android e também no PC.

fontes Epic Games e Canal Tech