Games| Free Fire: tudo sobre a 23ª temporada

Free Fire: tudo sobre a 23ª temporada

today24 de setembro de 2021 remove_red_eye48

A 23ª temporada do Free Fire teve início no dia 1º de setembro e vai até o dia 22 de outubro. Ainda dá tempo de correr atrás do seu elo desejado.



Como participar da nova temporada?

Os jogadores que quiserem se aventurar na temporada atual do Free Fire, podem participar do modo ranqueado tradicional. O modo Contra Squad continua com sua 8ª temporada acontecendo em separado ao modo battle royale.

Quando a temporada chegar ao fim, os jogadores serão realocados para uma divisão abaixo da qual estavam. Caso você tenha terminado a temporada Bronze, você começará a próxima temporada no Bronze I, caso tenha terminado Prata, Bronze II e por aí vai. O máximo que o jogador pode retornar ao resetar a temporada é Ouro II.

Como subir de patente?

Para subir de patente, o jogador deve vencer ou ficar bem colocado durante as partidas ranqueadas. Porém, existe uma forma de acelerar seu ganho de pontos para subir a patente de forma mais rápida. Eliminar jogadores inimigos, reviver colegas de time, causar dano em inimigos ou veículos, cumprir as missões diárias e sobreviver mais tempo ajudam bastante na hora de subir sua patente.

Lembrando que o importante é se manter consistente durante a temporada. Não adianta garantir um Booyah! em uma partida e na outra você ser um dos primeiros a morrer, não é mesmo?



Quais as recompensas da temporada?

A cada temporada, os jogadores recebem uma recompensa pelo elo que terminaram durante o período ranqueado do Free Fire. Confira abaixo a lista completa de itens que os jogadores podem receber durante a temporada competitiva.

Patente Recompensa Bronze I 1.000 moedas de ouro Bronze II 1.000 moedas de ouro, 1 airdrop, 1 scanner e 5 tokens de ranqueada Bronze III 1.000 moedas de ouro, 1 fogueira, 1 mapa do tesouro e 10 tokens de ranqueada Prata I 1.500 moedas de ouro, banner de prata, 2 airdrops, 10 tokens de ranqueada Prata II 1.500 moedas de ouro, 1 airdrop, 2 mapas do tesouro e 30 tokens de ranqueada Prata III 1. 500 moedas de ouro, 1 fogueira, 2 scanners e 40 tokens de ranqueada Ouro I 2.000 moedas de ouro, banner de ouro, jaqueta de ouro e 50 tokens de ranqueada Ouro II 2.000 moedas de ouro, cartão dobro de XP, ticket de ouro e 70 tokens de ranqueada Ouro III 2.000 moedas de ouro, 2 fogueiras, 2 airdrops e 90 tokens de ranqueada Ouro IV 2.000 moedas de ouro, 2 airdrops, 2 mapas do tesouro e 110 tokens de ranqueada Platina I 2.500 moedas de ouro, banner de platina, cartão dobro de XP e 150 tokens de ranqueada Platina II 2.500 moedas de ouro, 2 fogueiras, 2 tickets de ouro e 200 tokens de ranqueada Platina III 2.500 moedas de ouro, 3 scanners, 2 airdrops e 250 tokens de ranqueada Platina IV 2.500 moedas de ouro, 3 tickets de ouro, 2 mapas do tesouro e 300 tokens de ranqueada Diamante I 3.000 moedas de ouro, banner de diamante, cartão dobro de ouro e 350 tokens de ranqueada Diamante II 3.000 moedas de ouro, 3 fogueiras, 2 caixas e 425 tokens de ranqueada Diamante III 3.000 moedas de ouro, 3 mapas do tesouro, 3 caixas e 525 tokens de ranqueada Diamante IV 3.000 moedas de ouro, 3 airdrops, 3 tickets de ouro e 625 tokens de ranqueada Mestre 5.000 moedas de ouro, banner de mestre, jaqueta mestre, papel de parede mestre e 750 tokens de ranqueada Desafiante Banner e avatar Desafiante válidos por 60 dias

Passe de Temporada

Os jogadores que quiserem investir seu tempo em completar as missões e desafios durante a temporada, ganharão itens do Passe de Fogo, o passe de temporada do Free Fire. Caso esteja empolgado e vá jogar até o fim da temporada competitiva, os jogadores podem atualizar seu passe para a versão Elite, ganhando mais itens, skins e etc.

fonte Canal Tech