Gandini amplia votação e garante terceiro mandato na Assembleia Legislativa

today5 de outubro de 2026 remove_red_eye98

Fabrício Gandini (Podemos) foi reeleito neste domingo (4) deputado estadual pelo Espírito Santo nas Eleições 2026, com 23.557 votos, o equivalente a 1,09% dos votos válidos no Estado. Os deputados estaduais eleitos em 2026 tomarão posse em 1º de fevereiro de 2027, para mandatos de quatro anos.

O parlamentar, que seguirá para o terceiro mandato na Assembleia Legislativa, obteve votações expressivas em Domingos Martins, onde recebeu 2.314 votos; Jaguaré, com 2.288; e Itapemirim, com 2.147. Em Vitória, seu principal reduto eleitoral, Gandini somou 4.634 votos. O deputado recebeu votos nos 78 municípios capixabas.

“Agradeço a todos os 23.557 votos de confiança. Vou trabalhar para honrar cada um deles, com entregas que melhorem a vida das pessoas”, declarou Gandini.

Em 2018, Gandini foi eleito deputado estadual pela primeira vez, com 20.170 votos. Em 2022, foi reeleito para o segundo mandato, com 16.948 votos. Agora, ampliou sua votação e chegou a 23.557 votos, consolidando sua trajetória na Assembleia Legislativa.

Atualmente, Gandini preside a Comissão de Proteção ao Meio Ambiente da Casa e é membro da Comissão de Educação.

Antes de chegar à Assembleia Legislativa, Gandini construiu sua trajetória política na Câmara Municipal de Vitória. Em 2008, foi eleito vereador com 5.064 votos e, em 2012, reeleito com 8.955 votos. Em 2013, assumiu a presidência da Câmara. Em 2016, foi novamente eleito vereador, com 7.611 votos.

CRÉDITO ASSESSORIA PARLAMENTAR