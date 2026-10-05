Prefeitura de Alfredo Chaves inicia desassoreamento do Rio Benevente

today5 de outubro de 2026 remove_red_eye75

A contratação integra as ações do município voltadas à prevenção e redução de riscos de inundações, proteção ambiental e defesa civil, com foco no rio que atravessa a área urbana de Alfredo Chaves

A Prefeitura de Alfredo Chaves assinou contrato para a execução dos serviços de limpeza e desassoreamento do trecho urbano do Rio Benevente. A medida busca melhorar as condições de escoamento do rio e reduzir os riscos de transbordamentos em períodos de chuvas intensas.

O contrato nº 145/2026/ADM foi firmado com a empresa Thompson e Duarte Engenharia Ltda., no valor máximo estimado de R$ 14,46 milhões. O recurso foi destinado pelo governo do Estado e será utilizado conforme os serviços efetivamente executados e medidos.

De acordo com os estudos técnicos que integram o processo, o trecho urbano do Benevente apresenta pontos de assoreamento que reduzem a capacidade de escoamento da água. O projeto estima a retirada de aproximadamente 396,6 mil metros cúbicos de material, além da limpeza de uma área de cerca de 140 mil metros quadrados.

Para realizar o trabalho, serão disponibilizados equipamentos de grande porte, entre eles escavadeiras hidráulicas, carregadeiras, retroescavadeiras e caminhões basculantes, além de caminhão-pipa. A contratação também inclui operadores e motoristas habilitados, combustível, manutenção dos equipamentos, seguros, equipamentos de proteção e outros insumos necessários à execução do serviço.

Para o prefeito Hugo Luiz, a intervenção representa uma ação importante de prevenção e de cuidado com o rio e com as áreas urbanas próximas ao Benevente.

“É um trabalho que exige planejamento, acompanhamento técnico e responsabilidade ambiental. Estamos fazendo uma intervenção de grande porte no Rio Benevente, com o objetivo de melhorar as condições de escoamento e contribuir para reduzir os riscos de enchentes”, destacou o prefeito.

A execução será feita por frentes de trabalho, seguindo o projeto técnico e o cronograma estabelecido pela Administração. O início dos serviços ocorrerá após a emissão da Ordem de Serviço e a mobilização dos equipamentos será feita de acordo com o planejamento e as orientações da fiscalização.

Outro ponto previsto no contrato é o acompanhamento diário das atividades. As horas trabalhadas por cada equipamento serão registradas por meio de horímetro, boletins de serviço, diário de obra e registros fotográficos. O pagamento será feito somente pelas horas efetivamente trabalhadas e comprovadas pela fiscalização.

Cuidados ambientais

Conforme informações da Secretaria de Meio Ambiente, por se tratar de uma intervenção no Rio Benevente, o serviço segue licenças, autorizações e condicionantes ambientais aplicáveis. O contrato também determina a preservação da vegetação nativa existente nas margens, cuidados com a estabilidade dos taludes e medidas para evitar processos de erosão.

O transporte do material retirado deverá ser realizado em caminhões adequados, com medidas para evitar derramamentos, dispersão de partículas e o carreamento de resíduos para as vias públicas.

A Prefeitura também terá equipe responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, verificando o cumprimento do projeto, as condições dos equipamentos, as horas trabalhadas, os serviços realizados e as exigências ambientais.

O contrato tem vigência de 12 meses, conforme o instrumento firmado, enquanto a execução dos serviços seguirá o cronograma estabelecido pela Administração a partir da emissão da Ordem de Serviço.