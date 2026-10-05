Janete de Sá é reeleita para o 7º mandato consecutivo na Assembleia Legislativa do ES

today5 de outubro de 2026 remove_red_eye84

Deputada do PSB recebeu 32.033 votos e amplia trajetória de mais de duas décadas no Legislativo capixaba

A deputada estadual Janete de Sá (PSB) foi reeleita para a Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales) nas Eleições 2026 e iniciará, a partir de 2027, seu sétimo mandato consecutivo no Parlamento estadual. A parlamentar recebeu 32.033 votos no primeiro turno, realizado neste domingo (4).

Com o resultado, Janete mantém uma trajetória de mais de duas décadas na Assembleia. Ela chegou ao Legislativo estadual pela primeira vez em 2002 e, desde então, foi reconduzida ao cargo em todas as eleições seguintes.

O feito também é apontado como inédito entre as mulheres que passaram pelo Legislativo capixaba, segundo informações divulgadas pela própria parlamentar. Registros da Assembleia Legislativa mostram que Janete já era deputada em seu quinto mandato consecutivo em 2019 e que, em 2025, parlamentares da Casa faziam referência aos seus então sete mandatos consecutivos.

Trajetória começou nos movimentos sociais

Natural de Itaquari, em Cariacica, Janete de Sá é formada em Enfermagem e Obstetrícia pela Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes). Antes da carreira política, atuou nos movimentos estudantil e sindical.

Na década de 1990, tornou-se presidente do Sindicato dos Ferroviários do Espírito Santo e Minas Gerais. Posteriormente, ingressou na política partidária e conquistou seu primeiro mandato de deputada estadual em 2002.

Ao longo da trajetória na Ales, participou e presidiu diferentes comissões da Casa, com atuação em áreas como saúde, agricultura, direitos humanos e defesa do consumidor.

Atuação na defesa das mulheres

Janete também teve participação na implantação da Procuradoria Especial da Mulher da Assembleia Legislativa. Em 2017, tornou-se a primeira procuradora titular do órgão, criado para ampliar a atuação do Legislativo na defesa dos direitos das mulheres.

Em 2021, durante evento do Ministério Público do Espírito Santo, a deputada voltou a destacar que foi a primeira parlamentar a presidir a Procuradoria Especial da Mulher da Ales. Na ocasião, informou que mais de 700 mulheres haviam sido atendidas durante sua gestão.

Defesa dos animais também marca atuação

Outra área de destaque na trajetória parlamentar de Janete é a proteção e o bem-estar animal.

Entre as iniciativas atribuídas à deputada está a Lei Estadual nº 8.060/2005, que instituiu o Código Estadual de Proteção aos Animais. Também é autora da Lei nº 11.792/2023, relacionada ao Programa Pet Vida.

A parlamentar ainda participa de trabalhos legislativos e de fiscalização relacionados aos maus-tratos contra animais. Em registros da Ales, colegas destacaram sua atuação na área ao longo de mais de duas décadas.

Novo mandato começa em 2027

Com os 32.033 votos obtidos nas urnas, Janete de Sá garantiu mais quatro anos na Assembleia Legislativa. Ela estará entre os 30 deputados estaduais que formarão a próxima legislatura, com início em 2027.

Em manifestação após o resultado, a deputada agradeceu aos eleitores e afirmou que pretende manter a atuação em pautas como saúde pública, direitos das mulheres, servidores públicos, juventude, agricultura e proteção animal.

A eleição de 2026 definiu os 30 parlamentares que ocuparão as cadeiras da Ales na legislatura de 2027 a 2030.

FONTE TSE E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESPÍRITO SANTO