Gandini apoia movimento internacional para recuperação dos rios

today14 de julho de 2025 remove_red_eye117

Ambientalistas capixabas encabeçam o River Planet, projeto que conecta soluções internacionais de despoluição de rios

O presidente da Comissão de Proteção ao Meio Ambiente da Assembleia Legislativa, deputado estadual Fabrício Gandini (PSD), declarou apoio ao River Planet, movimento internacional que busca engajar governos e a sociedade na recuperação dos rios e na valorização da água como elemento essencial diante da crise climática global.

O projeto será oficialmente lançado entre os dias 20 de agosto e 17 de setembro, na França, durante a 2ª Descida Ecológica do Rio Sena, e tem o Espírito Santo como principal referência brasileira.

A primeira descida do Sena ocorreu em 2013, quando a equipe brasileira percorreu os cerca de 800 km do rio francês em caiaques, da nascente à foz, para documentar soluções de engenharia e preservação aplicadas na despoluição do Sena.

Agora, 12 anos depois, os ambientalistas Alberto Pêgo e Fábio Medeiros lideram uma nova expedição para atualizar os dados e lançar o movimento em nível mundial.

Durante apresentação do projeto na Assembleia Legislativa, os idealizadores explicaram na Comissão de Proteção ao Meio Ambiente que o objetivo do River Planet é compartilhar boas práticas já aplicadas em rios europeus e adaptá-las à realidade brasileira, especialmente à bacia do Rio Doce, que também receberá uma descida ecológica em dezembro.

“O Espírito Santo tem rios que reúnem condições semelhantes às do Sena, mas também apresenta desafios próprios. Esse intercâmbio técnico é uma oportunidade de inovação ambiental, com benefícios duradouros para o Estado e para o país”, afirmou Gandini.

Entre as soluções destacadas estão os canais de alívio e lagos artificiais, usados para controlar enchentes e garantir o abastecimento em períodos de seca, além do “censo dos peixes”, tecnologia que permite o monitoramento de espécies migratórias com câmeras e sensores em passagens fluviais — uma inovação científica que pode ser replicada no Espírito Santo com baixo custo.

Durante a nova descida do Sena, a expectativa é que o Espírito Santo firme um protocolo de cooperação com instituições francesas, formalizando uma parceria técnica e cultural com foco na recuperação dos rios.

“Estamos diante de um projeto com potencial de deixar um legado para o nosso Estado, para o país e para o planeta. Os rios são peças-chave na adaptação climática e na segurança ambiental das populações. O Espírito Santo tem se destacado nesse campo e pode ser um exemplo de transformação”, destacou Gandini.

Além do apoio institucional da Assembleia, os organizadores buscam o engajamento de entidades públicas e privadas para viabilizar a produção de conteúdo educativo e científico, com webséries, transmissões ao vivo e seminários durante as expedições no Brasil e na França.

créditos Gleberson Nascimento