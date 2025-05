Gandini articula visita da Ecovias a São Mateus hoje para resolver falhas na BR-101

30 de maio de 2025

Visita técnica começou às 10 horas e buscará soluções para semáforos, limpeza, podas e sinalização ao longo da rodovia no município. Encontro é resultado de reunião articulada pelo parlamentar com a presença do prefeito, vereadores e representantes da concessionária

A articulação do deputado estadual Fabrício Gandini (PSD), presidente da Comissão Especial de Fiscalização da BR-101 da Assembleia Legislativa, resultou na visita técnica que a Ecovias 101 realiza nesta sexta-feira (30) a São Mateus. A ação começou às 10h, na prefeitura, e segue com inspeções nos pontos críticos da rodovia no município.

A visita foi agendada após reunião realizada na sede da concessionária, na Serra, na última segunda-feira (26), com a presença de Gandini, do diretor-superintendente da Ecovias, Roberto Amorim Júnior, do prefeito Marcus da Cozivip (Podemos), do presidente da Câmara, Wanderlei Segantini (MDB), de oito vereadores, representantes da prefeitura, empresários e sociedade civil.

“O que estamos fazendo é transformar cobrança em resultado. A população de São Mateus precisa de segurança, e a ida dos técnicos da Ecovias é uma resposta direta ao nosso esforço coletivo”, afirmou Gandini.

Entre os vereadores, o tema mais urgente foi o alto número de acidentes nos bairros Nova Era, Rodocon, Seac e Jambeiro. O vereador Cristiano Balanga (PP) relatou que “em apenas 10 dias, aconteceram oito acidentes na entrada do bairro Seac, que tem 10 mil moradores”.

Vilmar do Seac (PSD) cobrou um semáforo em frente à Fiat: “Quando o sinal da BR abre, o da lateral abre junto, e isso causa risco gravíssimo na entrada da cidade”. Já Wan Borges (PSB) alertou para o impacto do Complexo Norte Saúde: “São quatro interseções que precisam de semáforo ou redutor. O fluxo vai aumentar muito”.

Roberto Amorim garantiu providências: “Vamos fazer uma vistoria técnica e responder com plano de ação e cronograma. Ajustes em semáforos, quebra-molas e sinalização são de nossa responsabilidade. Obras maiores, como adequações de trevos, dependem da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e de apoio político”.

PONTE

Ele também afirmou que “a Ecovias vai reformar a ponte sobre o rio Cricaré em até 60 dias e entregar, em 90, o projeto executivo para instalação de passarela metálica, semelhante à da Terceira Ponte”.

O prefeito Marcus destacou a importância da mobilização: “Foi uma reunião produtiva. A visita de hoje mostra o resultado da união entre prefeitura, Câmara e Assembleia. Vamos fazer nossa parte e, se preciso, buscar a ANTT com o apoio da bancada federal”.

Roberto concluiu: “Quando ouvimos a população, vamos mais certeiros. O que estiver nas nossas mãos, vamos fazer com rapidez. E o que depender de outros órgãos, vamos contar com apoio político para avançar”.

crédito Gleberson Nascimento