Gandini busca solução para água e esgoto em bairro de Guarapari

today19 de novembro de 2025 remove_red_eye68

Presidente da Comissão de Meio Ambiente da Assembleia fez audiência pública de 3h no bairro e vai acionar órgãos do Estado, o governador e o prefeito de Guarapari em busca de soluções para Village do Sol

O deputado estadual Fabrício Gandini (PSD), presidente da Comissão de Proteção ao Meio Ambiente da Assembleia Legislativa (Ales), anunciou que vai buscar uma série de medidas concretas para resolver o problema da falta de saneamento básico e água de má qualidade enfrentado por moradores da região de Village do Sol, em Guarapari, conhecida popularmente como “Cidade Saúde”, devido às suas areias monazíticas.

Ao realizar uma audiência pública de três horas no bairro, no último dia 12, na Escola Estadual João Batista Celestino, moradores de Village do Sol e bairros vizinhos lotaram o auditório da unidade de ensino e “pediram socorro” às autoridades presentes. A região, que abriga cerca de 12 mil pessoas, não tem acesso regular à água tratada nem rede de esgoto.

Revoltados com a situação, moradores relataram que a água que chega às torneiras tem cor, cheiro e gosto de ferrugem, é barrenta e que muitos precisam recorrer a poços artesianos, frequentemente contaminados pela falta de infraestrutura sanitária (fossas). Outros compram água de uma empresa privada, a Água Limpa, alvo de desconfiança quanto à qualidade e ao preço cobrado, o que foi contestado pelo representante da empresa.

Entre os encaminhamentos definidos por Gandini ao final da audiência estão: reuniões com o presidente da Cesan, Munir Abud, e do Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema), Mário Louzada, além de pedir a revisão do zoneamento ambiental da região. A solução também passa pela regularização fundiária.

O parlamentar também pretende levar o caso ao prefeito Rodrigo Borges (Republicanos) e ao governador Renato Casagrande (PSB), para garantir uma solução efetiva e integrada.

Diante do cenário de abandono relatado pelos moradores, Gandini anunciou ainda que colocará o gabinete da Comissão de Meio Ambiente à disposição para assessorar juridicamente a comunidade na elaboração de uma Ação Civil Pública, com o objetivo de envolver o Ministério Público e o Poder Judiciário na busca de uma solução definitiva.

“Estamos falando de um direito básico: água potável e saneamento. Vamos acionar todos os órgãos necessários e, se for preciso, recorrer à Justiça”, afirmou o deputado.

Durante o debate acalorado, moradores criticaram a ausência do prefeito, apesar da Prefeitura de Guarapari ter enviado o subsecretário de Meio Ambiente, Rafael Monteiro, e da falta de fiscalização por parte do Poder Executivo sobre os serviços prestados.

Participantes lembraram que a Cesan é a concessionária oficial do Estado, mas não tem planejamento de curto prazo para atender a comunidade.

“Não podemos ficar à mercê, pisando em esgoto, numa cidade que se autodenomina ‘Cidade Saúde’”, desabafou o pedreiro Otoniel Firmino da Silva, ao relatar que há mais de 8 mil fossas contaminando o lençol freático.

Ao final do encontro, Gandini reforçou que a Assembleia Legislativa vai acompanhar o caso de perto e que a Comissão de Meio Ambiente pretende cobrar resultados concretos.

“A população está cansada de promessas. Vamos dar continuidade a esse diálogo e garantir que o Estado e o município cumpram o papel que lhes cabem”, concluiu.

créditos Gleberson Nascimento