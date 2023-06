Gandini cobra, e Cesan apresenta cronograma de obras para melhorar a qualidade da água em Aracruz

A pedido do deputado, companhia de Saneamento vai explicar aos moradores, na Barra do Sahy, o investimento que será feito na orla para garantir água de qualidade e o esgotamento sanitário

A água salobra e até mesmo a falta do recurso hídrico para beber ou para tomar banho têm sido um problema recorrente há décadas para moradores e turistas que frequentam as praias do litoral de Aracruz, no Norte do Estado. Mas essa realidade pode mudar.

É que a Companhia Espírito-Santense de Saneamento (Cesan) vai reunir os moradores hoje (14), às 18h, na Igreja Batista Barra do Sahy, para apresentar o cronograma de obras na orla, que promete investimentos para melhorar a qualidade da água, além do esgotamento sanitário na região.

“O nosso mandato tem feito cobranças frequentes à Cesan para que invista na tecnologia necessária para levar água de qualidade para as casas dos moradores. Como presidente da Comissão de Meio Ambiente, vou articular junto ao governo do Estado as melhorias, mas também sempre faço questão de alertar para o que podemos fazer como cidadãos para evitar que os nossos rios morram”, afirmou o deputado Fabrício Gandini (Cidadania).

Segundo Gandini, na sua apresentação, a Cesan irá detalhar o investimento que será realizado e o prazo necessário para a realização das obras.

“Há uma expectativa muito grande das pessoas porque as reclamações dos moradores e turistas que frequentam as praias de Aracruz são frequentes. A região sofre há décadas com a má qualidade da água. Queremos dar uma basta nesta situação”, informou o deputado, que deverá ouvir o presidente da Cesan, Munir Abud, no próximo dia 21, às 14h, na Comissão de Meio Ambiente, sobre a qualidade da água e o desabastecimento.

Gandini lembra que a falta de tratamento de esgoto adequado é outra preocupação, no que se refere à orla de Aracruz, e que a Cesan aproveitará o encontro para falar sobre as medidas que serão tomadas para corrigir o problema do esgoto in natura, que chega aos corpos hídricos.

O deputado explica que tem uma parceria de longa data com o vereador Jean Pedrini (Cidadania), que tem ajudado a fiscalizar o município. “O nosso mandato enviou emendas e, com a atuação de uma empresa pública, no caso a Cesan, vamos ampliar o diálogo para resolver os problemas e preservar os recursos ambientais”, concluiu Gandini.

foto Wilbert Suave