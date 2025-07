Gandini: “Duplicação no Sul é avanço, mas o Norte não pode esperar tragédias”

today10 de julho de 2025 remove_red_eye77

Deputado defende equilíbrio nos investimentos e reafirma compromisso com a fiscalização das obras da BR-101 no Espírito Santo

O deputado estadual Fabrício Gandini (PSD), presidente da Comissão de Fiscalização da Infraestrutura da Assembleia Legislativa, destacou o início das obras de duplicação entre Alfredo Chaves e Iconha, no Sul do Espírito Santo, como um avanço importante, mas reforçou a necessidade urgente de tratar com igualdade o trecho Norte da BR-101, onde acidentes e mortes seguem acontecendo.

A concessionária Ecovias anunciou o início das intervenções no trecho Sul, com investimento de R$ 170 milhões. As obras fazem parte do novo contrato de concessão firmado após o leilão da BR-101, realizado no fim de junho, que manteve a empresa à frente da operação da rodovia no Estado.

Apesar do avanço, Gandini voltou a criticar o fato de o trecho Norte – que passa por Linhares, São Mateus, Conceição da Barra e Pedro Canário – ter sido retirado do plano de duplicação imediata. “Não podemos aceitar esse desequilíbrio. Todas as vidas importam. Todas as regiões merecem o mesmo tratamento”, afirmou.

Segundo o parlamentar, a exclusão do Norte foi feita em gabinetes, sem diálogo com a população. “A duplicação no Sul é bem-vinda, e vamos fiscalizar para que o prazo de três anos seja cumprido. Mas o Norte também precisa de segurança e investimentos agora. Não dá para continuar perdendo vidas enquanto se espera por gatilhos contratuais ou aumento de tráfego”, completou.

O novo contrato prevê 41 km de faixas adicionais no Norte, mas apenas entre o sexto e o oitavo ano da concessão. Gandini cobra da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) a antecipação desse cronograma e a revisão do modelo.

“É hora de garantir justiça regional. A duplicação da BR-101 tem que servir a todo o Espírito Santo”, concluiu Gandini.

créditos Gleberson Nascimento