Gandini entrega retroescavadeira em Nova Venécia

today17 de setembro de 2025 remove_red_eye45

Ao lado do prefeito Lubiana Barrigueira e do vereador Saulo Ribeiro, o deputado estadual entregou a máquina aos agricultores de Guararema e participou da reinauguração de quadra e de rua em Cedrolândia

O deputado estadual Fabrício Gandini (PSD) esteve em Nova Venécia para participar de importantes conquistas para as comunidades do interior do município.

Fruto de emenda parlamentar de Gandini, os moradores e agricultores de Guararema receberam, na última sexta (12), uma retroescavadeira que ficará à disposição da Secretaria Municipal de Agricultura.

O equipamento vai atender toda a região, dando suporte aos produtores rurais e contribuindo para o fortalecimento da agricultura familiar.

“É uma alegria contribuir com essa comunidade. Essa retroescavadeira vai ajudar diretamente quem vive e trabalha no campo, garantindo mais desenvolvimento para Nova Venécia”, afirmou Gandini.

A entrega aconteceu na praça da comunidade, com a presença do prefeito Lubiana Barrigueira, do deputado Mazinho dos Anjos, do presidente da Câmara, Victor Cremasco, do vereador Saulo Ribeiro, secretários municipais e moradores.

No mesmo dia, Gandini também acompanhou a entrega de duas obras em Cedrolândia: a reforma completa da quadra poliesportiva Manoel Louback e a pavimentação da Rua 1º de Maio, uma antiga reivindicação dos moradores.

As melhorias, realizadas pela prefeitura, beneficiam diretamente a população com mais infraestrutura, lazer e qualidade de vida.

“É gratificante ver o resultado de investimentos que transformam a vida das pessoas. A comunidade de Cedrolândia agora tem uma quadra revitalizada para o esporte e uma rua pavimentada que traz dignidade e conforto para os moradores”, destacou Gandini.

As cerimônias reuniram grande público, além de lideranças locais, vereadores e secretários municipais.

créditos Alexandre Paixão