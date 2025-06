Gandini fiscaliza, e Cesan retoma esgotamento sanitário em Vila Velha e Guarapari

today12 de junho de 2025 remove_red_eye77

Após cobrança do presidente da Comissão de Proteção ao Meio da Assembleia Legislativa, obras de esgoto em Ponta da Fruta e região são retomadas com previsão de entrega em 10 meses

As obras de esgotamento sanitário dos bairros Ponta da Fruta, Barra do Jucu, Interlagos e Morada do Sol, em Vila Velha, e Recanto da Sereia, em Guarapari, foram oficialmente retomadas, após forte atuação do deputado estadual Fabrício Gandini (PSD), presidente da Comissão de Proteção ao Meio Ambiente da Assembleia Legislativa.

As intervenções estavam paradas há quase um ano devido ao abandono da empresa responsável, mas agora têm novo prazo de conclusão: 10 meses.

A retomada foi confirmada durante assinatura da ordem de serviço, realizada na segunda-feira (9), com a presença do deputado Gandini, do presidente da Cesan, Munir Abud, e de moradores da região. As obras fazem parte de um aditivo ao contrato de Parceria Público-Privada da Cesan com a concessionária Vila Velha Ambiental, o que vai viabilizar a construção de 76,8 km de redes coletoras de esgoto, 8,6 km de emissário de esgoto bruto, 3.580 ligações e 17 elevatórias.

“Essa é uma vitória da mobilização da comunidade e da atuação firme do nosso mandato. Desde a primeira reunião sobre esse tema, em fevereiro de 2022, eu me comprometi com os moradores e segui cobrando a retomada das obras. Cumpri com a minha palavra”, afirmou Gandini.

A nova estrutura beneficiará inicialmente 25 mil moradores, podendo atender até 66 mil pessoas até 2040. O esgoto coletado será tratado na futura Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Grande Terra Vermelha, prevista no mesmo pacote de obras.

A Comissão de Meio Ambiente fará fiscalizações trimestrais para acompanhar a execução do cronograma e assegurar a qualidade dos serviços. A Cesan já protocolou o pedido de licença junto à Prefeitura de Vila Velha e garante que, após a liberação, a entrega ocorrerá em 10 meses.

“Essa obra representa saúde pública, proteção ambiental e dignidade para milhares de famílias. Seguiremos vigilantes até a última ligação de esgoto ser concluída”, garantiu Gandini.

créditos Adilson Monteiro