Gandini garante isenção da prestação da casa própria para 228 famílias em Aracruz

11 de março de 2025

Presidente da Frente Parlamentar da Habitação da Assembleia Legislativa procurou a Caixa e conseguiu zerar prestações de beneficiários do BPC e do Programa Bolsa Família do Residencial Barra do Riacho

O deputado estadual Fabrício Gandini (PSD), presidente da Frente Parlamentar da Habitação da Assembleia Legislativa, garantiu uma importante conquista para 228 famílias do Residencial Barra do Riacho, em Aracruz.

Após articulação com a Caixa Econômica Federal (CEF), os beneficiários do Benefício de Prestação Continuada (BPC) e do Programa Bolsa Família foram isentos do pagamento das prestações da casa própria, garantindo mais dignidade e segurança financeira para quem mais precisa.

A ação começou quando Gandini recebeu a informação sobre uma alteração na legislação federal que concedia a isenção, mas percebeu que diversos moradores do residencial, que se enquadravam nos critérios, não haviam sido contemplados. O parlamentar organizou reuniões com os moradores, reuniu a documentação necessária e encaminhou diretamente à Caixa, que reanalisou os contratos e deferiu os pedidos.

“Essas famílias já enfrentam dificuldades financeiras e, para elas, pagar entre R$ 70 e R$ 300 por mês na prestação da casa própria faz uma diferença enorme. Com essa isenção, elas podem direcionar esse dinheiro para alimentação e medicamentos, garantindo mais qualidade de vida”, destacou Gandini.

A conquista é fruto de um trabalho contínuo do deputado para assegurar o direito à moradia digna. Ele esteve à frente de diversas mobilizações para a entrega do Residencial Barra do Riacho, que inicialmente estava com as obras paradas. Gandini articulou com o governo federal e a bancada capixaba a retomada do empreendimento, auxiliou a Prefeitura de Aracruz na realização dos cadastros e antecipou a entrega dos imóveis.

O residencial, entregue em 23 de outubro de 2023, faz parte do programa Minha Casa, Minha Vida e conta com 537 apartamentos do tipo casa geminada, beneficiando 2.148 pessoas. O investimento total foi de R$ 28,6 milhões, garantindo infraestrutura completa, incluindo água, esgoto, iluminação pública, energia elétrica, pavimentação e drenagem, além da proximidade com creche, escola, posto de saúde e posto de segurança.

Gandini reforça que continuará atuando na habitação para garantir que mais famílias tenham acesso ao sonho da casa própria. “Nosso compromisso é com a dignidade das pessoas. Seguimos trabalhando para ampliar conquistas como essa em todo o Espírito Santo”, concluiu.

crédito Wilbert Suave