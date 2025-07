Gandini garante Totem de Segurança para Jardim Camburi

today30 de julho de 2025 remove_red_eye77

Equipamento, que estará em funcionamento em breve na orla de Camburi, tem câmeras 360°, botão de emergência, sistema de reconhecimento facial e é fruto de articulação entre o deputado estadual e o governador

A segurança pública em Jardim Camburi, bairro mais populoso de Vitória, acaba de receber um importante reforço. Um Totem de Segurança com tecnologia de reconhecimento facial e conexão direta com o Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes 190) foi instalado na região, graças à articulação do deputado estadual Fabrício Gandini (PSD) junto ao governador Renato Casagrande (PSB).

O equipamento já está posicionado na orla, próximo ao Parque Atlântico, e entrará em operação nos próximos dias. A entrega faz parte da primeira etapa do projeto estadual que prevê a instalação de 40 totens de segurança em pontos estratégicos da Grande Vitória. Os equipamentos fazem parte do programa Estado Presente em Defesa da Vida e representam um avanço na modernização da segurança pública no Espírito Santo.

“Fiz esse pedido diretamente ao governador para atender uma demanda da comunidade, trazida pelo líder comunitário Juninho Barbarioli. A região sofre com furtos de motos e insegurança em áreas mal iluminadas, principalmente onde há grande circulação de famílias e crianças. Esse é o primeiro de outros equipamentos que pretendemos levar a Jardim Camburi”, destacou Gandini, que é vice-líder do governo na Assembleia Legislativa.

A ideia é instalar, futuramente, outros totens nas praças Nilze Mendes e da Bocha. Juninho Barbarioli celebrou a conquista como uma vitória da comunidade: “Aqui temos muitos furtos, especialmente perto da praia. Esse totem é um grande passo para tornar Jardim Camburi mais seguro. Agradecemos ao deputado Gandini por abraçar essa causa com a gente.”

Com quatro metros de altura, o totem possui câmeras 360°, comunicador de emergência, giroflex, sistema de mensagens de áudio, além de reconhecimento facial e leitura de placas de veículos. A tecnologia, integrada ao Cerco Inteligente e ao Ciodes 190, permite monitoramento em tempo real, identificação de suspeitos e resposta imediata em situações de risco.

“O que queremos é dar mais segurança à população. Se o projeto funcionar bem, vamos expandir”, afirmou o governador Casagrande. “Os dados do sistema já estão integrados com as bases da nova carteira de identidade, da carteira de habilitação e do sistema carcerário, o que aumenta a eficácia do reconhecimento facial”, completou.

Além dos 40 totens, será implantada uma Central de Monitoramento no Ciodes para acompanhamento ininterrupto dos dispositivos e atendimento direto à população. O investimento total é de R$ 19 milhões, com recursos do Tesouro Estadual.

A experiência já demonstrou resultados positivos em outros estados, como São Paulo, Rondônia e Pará, com reduções expressivas nas ocorrências de furtos, homicídios e vandalismo em áreas monitoradas.

Gandini reforçou que vai continuar solicitando a ampliação da presença tecnológica em Vitória: “Esse é só o começo. Vamos seguir lutando para levar mais segurança, mais inovação e mais tranquilidade para as famílias capixabas.”

crédito Wilbert Suave