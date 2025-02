Gandini leva comitivas de Pancas e Nova Venécia à Cesan para cobrar melhorias

O presidente da companhia, Munir Abud, garantiu o envio da diretoria de Engenharia, após o Carnaval, para avaliar soluções para Laginha, em Pancas, além de Boa Vista, São Gonçalo, Água Limpa e Cedrolândia, em Nova Venécia

O deputado estadual Fabrício Gandini (PSD), presidente da Comissão de Meio Ambiente da Assembleia Legislativa, esteve na Companhia Espírito-Santense de Saneamento (Cesan), nesta quinta-feira (20), acompanhado de comitivas de Pancas e Nova Venécia, para tratar de problemas graves de abastecimento de água e saneamento básico nos municípios.

A reunião com o presidente da companhia, Munir Abud, resultou no compromisso de envio da diretoria de Engenharia da Cesan para avaliar soluções logo após o Carnaval.

Em Pancas, a principal preocupação é com o distrito de Laginha, onde 8.200 moradores ficam à mercê de caminhões-pipa no período da seca. A água consumida na localidade ainda é retirada de poços, sem tratamento adequado, e o distrito não conta com rede de esgotamento sanitário. O prefeito Guima, o vice-prefeito Pera e os vereadores Juninho Tatá (presidente da Câmara), Fiziquinho e Geuci da Saúde solicitaram à Cesan a inclusão do distrito no sistema de abastecimento e tratamento da companhia.

Já em Nova Venécia, o vereador Saulo Ribeiro levou a demanda da população de Boa Vista, São Gonçalo, Água Limpa e Cedrolândia (distrito com 2 mil habitantes), onde as obras de saneamento foram paralisadas, deixando os moradores sem acesso adequado à água.

Além disso, há queixas sobre a coloração e a baixa pressão da água em diversas regiões do município. O vereador Felipe dos Santos também participou da reunião e recebeu a informação de que a obra do bairro Aeroporto será concluída no segundo semestre de 2026.

Para Gandini, garantir o acesso à água de qualidade é um direito fundamental da população e deve ser tratado como prioridade.

“A falta de água e saneamento impacta diretamente a qualidade de vida das pessoas. Nosso trabalho é cobrar soluções e garantir que a população tenha acesso a serviços essenciais. Saímos da reunião com o compromisso da Cesan de dar atenção imediata às demandas desses municípios”, destacou o parlamentar.

O presidente da Cesan, Munir Abud, afirmou que a empresa está empenhada em buscar alternativas para melhorar o abastecimento e o tratamento de água nos municípios. Ele garantiu que técnicos da companhia irão a Pancas e Nova Venécia na primeira semana após o Carnaval para avaliar as intervenções necessárias.

Com uma atuação municipalista e focada na melhoria da infraestrutura dos municípios capixabas, Gandini reforçou seu compromisso em acompanhar de perto as ações da Cesan e garantir que as demandas apresentadas sejam efetivamente atendidas.

créditos Alexandre Paixão/Assessoria Parlamentar