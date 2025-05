Gandini lidera debate sobre tecnologia que promete reduzir partículas nocivas no ar

Comissão de Meio Ambiente da Ales vai conhecer de perto um equipamento indiano, representado por empresa capixaba, que pode ajudar a combater o pó preto e melhorar a qualidade do ar no Estado

A Comissão de Proteção ao Meio Ambiente da Assembleia Legislativa do Espírito Santo, presidida pelo deputado estadual Fabrício Gandini (PSD), realiza na próxima terça-feira (13), às 9 horas, no Plenário Rui Barbosa, uma reunião para conhecer de perto uma tecnologia inovadora que promete reduzir a emissão do pó preto em até 40% e das partículas menores, PM 2.5 e PM 10, em até 70%.

O equipamento, chamado Pure Sky, é de origem indiana e já está em uso no Chile e em países asiáticos. No Brasil, ele é representado com exclusividade pela empresa capixaba IST Ambiental, com sede em Vitória.

“Vamos avaliar uma solução ambiental inovadora e de baixo impacto, que pode contribuir muito para melhorar a qualidade do ar e preservar a saúde da população, especialmente em áreas com grande emissão de poluentes”, afirmou Gandini.

A tecnologia utiliza ondas magnéticas geradas por wi-fi para formar um campo de proteção que impede que partículas poluentes permaneçam suspensas no ar.

Segundo o diretor-presidente da IST Ambiental, Iussef Maia, o sistema funciona de forma contínua e pode ser instalado próximo à fonte emissora, como indústrias ou áreas de tráfego intenso.

A grosso modo, ela utiliza o wi-fi para criar um campo magnético capaz de fazer uma barreira contra as poeiras suspensas no ar.

“A tecnologia (…) é por wi-fi, ondas magnéticas. Vou colocar o equipamento de um lado, vou mapear um equipamento de outro lado, com projeção de no mínimo 500 metros e, ali, toda a poluição que passar dentro do campo magnético vai decantar e não vai suspender mais. Esse sistema fica funcionando 24 horas por dia”, explica.

“(O campo magnético) ele pode ser colocado próximo à origem de emissão, nossa intenção é essa. (…) Quanto mais dentro da indústria a gente conseguir colocar o equipamento, menos poluição a gente vai ter”, completa o empresário.

Trata-se de um modelo já testado e aprovado fora do Brasil, e que agora chega ao Espírito Santo com potencial de transformar nossa abordagem contra a poluição do ar.

“Vamos ouvir, debater e buscar caminhos para que ela possa ser adotada pelas empresas”, acrescentou Gandini, lembrando que a reunião terá transmissão ao vivo pelo YouTube da Assembleia.

