Urgência em projeto de Gandini que garante ônibus grátis no dia do Enem

8 de novembro de 2023

Deputado quer ampliar a gratuidade para todos que usam o sistema de transporte coletivo no dia do exame, inclusive para pais de alunos. A isenção do pagamento da passagem para estudantes das redes pública e privada vai continuar no próximo domingo (12), informou assessoria do governador

O vice-presidente da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa, deputado estadual Fabrício Gandini (sem partido), pediu regime de urgência ao projeto de lei de sua autoria que concede gratuidade no transporte coletivo no dia da prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

A proposta, que foi protocolada no dia 1º de fevereiro e está tramitando nas comissões da Casa, deve ser votada na próxima semana.

Ela ganhou notoriedade após o governador Renato Casagrande (PSB) ter isentado os estudantes das redes pública e privada de pagar a passagem do Sistema Transcol, no último domingo (5), quando foi realizada a primeira fase do exame, com a aplicação das provas de Linguagem, Ciências Humanas e Redação.

Neste caso, bastou o estudante apresentar o cartão estudantil no dia da prova para ser liberado do pagamento da passagem.

GRATUIDADE

A mesma medida que garantiu a gratuidade será adotada pelo governador, no próximo domingo (12), para aplicação das provas de Ciências da Natureza e Matemática, segundo informou a sua assessoria de imprensa.

Gandini destacou a importância do seu projeto de lei. O parlamentar também lembrou que ouviu críticas de pais de alunos que disseram ter tido dificuldade para fazer valer a decisão do governador.

“Nosso projeto vai virar lei para não ser a decisão de um governo, mas uma conquista. Fiquei feliz porque o governador adotou uma proposta que protocolei no Legislativo. Aqui no Espírito Santo, o transporte será gratuito. Não é correto que o estudante tenha de pagar a passagem para fazer uma prova tão importante para o seu futuro”, destacou. Além disso, Gandini fez questão de ressaltar que o seu projeto de lei é ainda mais amplo.

“Nesse dia, todo mundo vai poder utilizar o transporte coletivo de forma gratuita. Inclusive, o pai e a mãe que acompanham e vivem o estresse da prova junto com o seu filho ou filha. É isso que estou propondo”, ressaltou o parlamentar.

Gandini disse que conta com o apoio dos seus colegas para transformar a proposta numa lei, assim como já acontece no dia da eleição.

“É uma medida que facilita a ida dos estudantes até o local da prova, incentivando o aluno a ingressar num curso superior. Por isso, protocolei um pedido de urgência para o projeto. Vamos votar logo para que os estudantes possam ser beneficiados com a medida. Meu mandato é para ajudar a vida das pessoas”, declarou.