Gandini segue na Comissão de Educação e reforça defesa da climatização nas escolas

today9 de abril de 2025 remove_red_eye82

O deputado, que é autor da Lei do Ar-condicionado nas escolas, reivindicou a permanência no colegiado, e Diário do Legislativo foi publicado em edição extraordinária com a entrada dele no lugar de Danilo Bahiense

O deputado estadual Fabrício Gandini (PSD), vice-líder do governo, garantiu sua permanência como membro efetivo da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa do Espírito Santo. A decisão foi oficializada no Diário do Legislativo em edição extraordinária publicada na segunda-feira (7), por meio do Ato nº 5.540/2025.

A mudança atende a um pedido direto de Gandini ao presidente da Casa, Marcelo Santos (União Brasil). Gandini substitui o deputado Danilo Bahiense (PL).

Reeleito presidente da Comissão de Proteção ao Meio Ambiente, Gandini reivindicou a continuidade no colegiado de Educação, onde anteriormente atuava como vice-presidente. “É importante eu continuar como membro titular, pois venho desenvolvendo um trabalho e preciso dar sequência. Foi meu único pedido ao presidente e ao nosso líder (Vandinho Leite)”, afirmou.

Gandini é autor das leis que garantem a climatização das salas de aula em Vitória (Lei nº 8.573/2013) e no âmbito estadual (Lei nº 11.605/2022). Ambas determinam temperaturas entre 20ºC e 23ºC, com o objetivo de melhorar o desempenho dos alunos e o ambiente de trabalho de professores e servidores.

O parlamentar tem acompanhado de perto a execução da lei, visitando escolas e fiscalizando a instalação de aparelhos de ar-condicionado. O governo estadual assumiu o compromisso de climatizar as 381 escolas da rede até dezembro de 2026. Até agora, 167 já foram climatizadas, 173 estão em processo e 41 elaboram seus projetos.

Além disso, Gandini apresentou o Projeto de Lei nº 94/2025, que estimula municípios e instituições privadas a apresentarem, em até 120 dias, planos de climatização à Secretaria de Estado da Educação (Sedu), que está em tramitação.

A Comissão de Educação será presidida pelo deputado Marcos Madureira (PP), com o deputado Dary Pagung (PSB) como vice-presidente.

crédito Ellen Campanharo/Assembleia Legislativa