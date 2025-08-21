Gerência de Comunicação de Anchieta amplia Projeto de educação digital

A Prefeitura de Anchieta ampliou o projeto Anchieta Educa Digital e deu início, nesta semana, às atividades na Escola Municipal Josefina Ramos Nunes – Dona Mulata. Essa é a segunda unidade de ensino do município a receber a iniciativa.

O programa tem como objetivo promover o protagonismo digital entre os alunos, estimulando o uso de ferramentas tecnológicas para aprendizagem, criatividade e participação cidadã.

O Anchieta Educa Digital já vinha sendo desenvolvido em outra unidade escolar, com resultados positivos no engajamento dos estudantes e na utilização responsável das tecnologias digitais. Agora, com a expansão, mais alunos terão acesso às oficinas, atividades práticas e projetos que integram comunicação, inovação e educação.

De acordo com o Assessor de Comunicação da Prefeitura de Anchieta, Flávio Simões, a proposta é que, gradualmente, mais escolas da rede municipal participem do projeto, fortalecendo a formação digital dos estudantes e preparando-os para os desafios do futuro.