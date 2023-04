Gestante morre após tomar coquetel de vitaminas; médica explica como casos do tipo acontecem

Recentemente foi noticiado que uma gestante faleceu após a administração de vitaminas em uma farmácia. A médica pós-graduada em nutrologia, Patrícia Santiago, falou sobre a importância das suplementações de vitaminas e minerais durante a gestação ou em qualquer outra fase da sua vida, mas, com o principal: sempre sobre orientação e acompanhamento médico.

“A gestação é um período onde é necessário cuidado que vai de uma alimentação com melhores escolhas a hábitos saudáveis em busca de um estado de saúde para a mãe e o bebê. Como a necessidade de nutrientes aumenta na gestação, a mulher não consegue essa quantidade ideal somente com uma alimentação equilibrada, mesmo que boa parte delas sejam obtidas na alimentação balanceada. Não são raros os casos de gestantes que apresentam deficiência de nutrientes, e após avaliação médica é necessário a suplementação de vitaminas e minerais, indicados para suprir as necessidades desses nutrientes e assim o feto se desenvolver de forma adequada”, disse.

Patrícia também lembrou que a reposição deve ser realizada de acordo com orientações médica de dose e via de administração, pois isso depende do quadro clínico e necessidade de cada mulher.

“As vitaminas além de auxiliar no desenvolvimento do feto, tem extrema importância no desenvolvimento cerebral, de ossos e tecidos do bebê além de colaborar no controle de uma gestação saudável até a hora do parto. Nutrientes são necessários para o desenvolvimento da criança, bem como para evitar que a mãe desenvolva alguma doença durante a gestação, tais como anemia e perda óssea. Dependendo do quadro clínico, após avaliação é prescrito a reposição desde as tentativas no início para engravidar ou logo na primeira consulta do pré natal até o final da gestação.”

De acordo com a médica, cada vitamina tem uma função e benefícios diferentes, e algumas delas têm muita importância no desenvolvimento adequado do feto.

“Com todo respeito a classe farmacêutica, não podemos cuidar da nossa saúde em um balcão de farmácia. A administração de medicações e suplementos endovenosa deve sempre ser acompanhada de uma prescrição médica”, finaliza.

Sobre Patrícia Santiago

Patrícia é graduada em medicina pela Universidade Estadual do Amazonas desde 2013, com pós graduação em Nutrologia. Atua na área de emagrecimento e performance desde 2015 com ampla experiência no acompanhamento de pacientes bariátricas. No momento desenvolvendo a comunicação digital para pacientes com foco em reeducação alimentar, mudança de estilo de vida e alta performance.

