Gestantes recebem orientação sobre amamentação em Itapemirim

today13 de agosto de 2021 remove_red_eye41

No mês dedicado ao aleitamento materno, o “Agosto Dourado”, a Prefeitura de Itapemirim em parceria com o Hospital Menino Jesus, realizou na tarde desta quinta-feira (12) um evento para conscientização e orientação das gestantes sobre a importância da amamentação. Ao final, as mamães ganharam kits com itens básicos para os bebês, além de ensaio fotográfico.

Durante a palestra ministrada pela médica Anna Terra Paganini Lopes foram abordados temas relacionados ao aleitamento materno como a posição ideal, mitos e verdades sobre o tema, além das vantagens e benefícios, tanto para as mães como para os bebês, em consequência de uma amamentação adequada.

“É um mês muito importante para conscientização do aleitamento materno porque é a parte da infância em que a criança tem que ter os nutrientes necessários para poder crescer, se fortalecer e criar um vínculo forte com a sua mãe”, destacou a médica.

E continuou: “E essa mãe deve ser orientada com todo o suporte oferecido no posto de saúde, durante o pós-parto, o pré-natal, mesmo antes de começar a amamentação, para que tudo seja um sucesso”, esclareceu Anna Terra Paganini Lopes.

Presente no evento, o prefeito Thiago Lopes também destacou as diversas ações do município em apoio às gestantes, como as etapas do acompanhamento gestacional até o atendimento de alto risco na rede pública municipal.

“É um trabalho pioneiro. Sem dúvida nenhuma a nossa maior missão é investir no cuidado das pessoas. É por isso que nós investimos tanto no social porque a nossa maior obra são as pessoas”, enfatizou.

A diretora administrativa do Hospital Menino Jesus, Arianna Loppes, também falou sobre o evento. “Essas iniciativas contribuem cada vez mais para que as pacientes tenham sempre um atendimento humanizado”, afirmou.

Ao final, as gestantes e mamães receberam um kit com itens básicos para os bebês, além de um ensaio fotográfico a ser produzido.

“Achei importante e muito bom porque eu tinha dúvidas e hoje aprendi muita coisa”, opinou Kelly Nascimento, 21 anos, mãe de uma menina com apenas 7 dias de vida.

Mesmo com a experiência de ser mãe de outros dois filhos, Karina Santos Fernandes, 23 anos, grávida com 34 semanas, também elogiou a palestra. “Achei muito interessante porque ajuda não só a mim, mas as várias mamães que estão aqui”, ressaltou.

“Foram boas as orientações, principalmente porque aprendi como amamentar sem machucar o peito”, contou Flávia Pivetta de Oliveira, 19 anos, mãe de uma menina com apenas 1 dia de nascida.