Ginasta Geovanna Santos é convocada para Seleção Brasileira Individual

today16 de fevereiro de 2023 remove_red_eye61

A ginasta capixaba Geovanna Santos, que completou 21 anos nessa quarta-feira (15), foi convocada novamente para a Seleção Brasileira Individual e já segue uma rotina de treinos intensos para representar o Brasil na Copa do Mundo de Ginástica Rítmica, que acontecerá em março, na Grécia.

Geovanna Santos já havia sido convocada no ano passado e recebeu o convite novamente no dia 08 de fevereiro, devido aos bons resultados alcançados nas competições nas quais participou nos últimos meses. Além disso, a ginasta também foi indicada como a melhor atleta de 2022 pelo Comitê Olímpico Brasileiro (COB) e recebeu o Prêmio Brasil Olímpico da modalidade. A premiação ocorreu no dia 02 de fevereiro, no Rio de Janeiro.

Contemplada pelo programa Bolsa Atleta, da Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport), Geovanna Santos também comentou sobre as expectativas para a Copa do Mundo, além de destacar a contribuição do programa para a carreira dela.

“Minhas expectativas são as melhores. Tenho como objetivo representar o meu País e o Estado da melhor maneira possível, treinando todos os dias e dando o meu melhor. O Bolsa Atleta é muito importante, nos ajuda nas despesas que temos no esporte, como viagens, alimentação, aparelhos e até mesmo os collants. Acho fundamental termos esse incentivo para que possamos cada vez mais alcançar os nossos objetivos e sonhos”, disse Geovanna Santos.

Bolsa Atleta

O programa Bolsa Atleta tem como objetivo principal beneficiar atletas e paratletas de alto rendimento com o auxílio financeiro mensal que deve ser utilizado para a manutenção dos resultados obtidos e da carreira esportiva do atleta no ano de recebimento do benefício.

O edital 2022 é o maior da história e contempla 191 atletas e paratletas, 40 a mais que no último. O benefício mensal é repassado aos contemplados da seguinte forma: R$ 500 (categoria estudantil), R$ 1.500 (categoria nacional), R$ 2 mil (categoria internacional) e R$ 4 mil (categoria olímpica). O investimento total do Governo do Estado no programa é de R$ 3 milhões.