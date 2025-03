Ginecologista explica como o laser auxilia no pós-parto e na menopausa

Procedimento minimamente invasivo tem sido alternativa para tratar flacidez, secura e atrofia vaginal em diferentes fases da vida da mulher

As transformações do corpo feminino durante a gestação e o parto envolvem não apenas aspectos emocionais e hormonais, mas também mudanças físicas significativas na região íntima. Flacidez dos tecidos, relaxamento do assoalho pélvico, alterações na pigmentação e até cicatrizes perineais são comuns nesse período. Diante dessas alterações, a busca por tratamentos que auxiliem na recuperação tornou-se mais frequente, e o uso do laser íntimo desponta como uma alternativa segura e eficaz.

Segundo a ginecologista Dra. Mari Neide Ausani, essas mudanças no pós-parto são naturais e influenciadas pelo processo de gravidez e parto vaginal. “A flacidez e a diminuição do tônus vaginal podem impactar a função sexual e o bem-estar físico da mulher, tornando essencial uma abordagem cuidadosa e personalizada para cada paciente”, explica.

O tratamento com laser íntimo tem sido cada vez mais utilizado para auxiliar na cicatrização e recuperação do tônus vaginal. “O laser pode ajudar na reparação do tecido vaginal, melhorar a lubrificação e reduzir sintomas de atrofia vaginal que surgem devido às alterações hormonais do pós-parto”, detalha Dra. Mari Neide.

A indicação do procedimento depende do tempo de recuperação do organismo da mulher. Geralmente, recomenda-se aguardar de três a seis meses após o parto antes de iniciar o tratamento. “Esse período é fundamental para que o corpo passe pela recuperação inicial. Além disso, uma avaliação médica cuidadosa deve ser realizada antes do procedimento para descartar infecções, lesões ou qualquer condição que possa contraindicar o uso do laser”, enfatiza a especialista.

Menopausa

Além do pós-parto, o laser íntimo também tem se destacado como um tratamento eficaz para mulheres na pós-menopausa, promovendo a produção de colágeno e elastina, melhorando a elasticidade vaginal e reduzindo sintomas como secura e dor durante o ato sexual.

“O laser é uma excelente alternativa para mulheres que não podem ou não desejam utilizar terapia hormonal, proporcionando conforto e qualidade de vida”, acrescenta a ginecologista.

O procedimento pode ser potencializado quando combinado com outras abordagens, como radiofrequência, preenchimentos com ácido hialurônico, bioestimuladores de colágeno e terapia hormonal tópica. “Essas combinações são personalizadas de acordo com as necessidades da paciente, oferecendo benefícios complementares como maior hidratação, firmeza e regeneração tecidual”, destaca Dra. Mari Neide.

É importante ressaltar que os efeitos do laser não são permanentes. De acordo com a ginecologista, os benefícios podem durar entre seis meses e dois anos, dependendo do estilo de vida, idade e condições individuais da paciente. Sessões de manutenção periódicas podem ser necessárias para prolongar os resultados.