Ginecomastia: famosos que passaram por cirurgia para corrigir condição nas mamas

today26 de agosto de 2023 remove_red_eye363

De acordo com o especialista em cirurgia plástica, Dr. Bora Kostic, a cirurgia de ginecomastia ajuda a melhorar a autoestima masculina

A ginecomastia é uma condição que provoca o aumento do tecido mamário em homens, gerando uma aparência semelhante à mama feminina. Geralmente causada por um desequilíbrio hormonal entre os níveis de estrogênio e testosterona, prejudicando a autoestima dos pacientes.

Diversos famosos, como o ex-BBB Eliezer e o cantor sertanejo Mateus Salles já declararam terem a condição, no entanto, muitos ainda não entendem totalmente como funciona a cirurgia de correção utilizada nestes casos.

Como é feita a cirurgia de ginecomastia?

O procedimento de correção de ginecomastia é simples, afirma o especialista em cirurgia plástica, Dr. Bora Kostic.

“A cirurgia de ginecomastia é considerada simples. Ela consiste na remoção da glândula mamária do homem através de uma incisão na parte inferior das aréolas, no entanto, em alguns casos o acúmulo de gordura no local pode persistir, o que pode ser corrigido com uma lipoaspiração complementar na região”.

“O procedimento pode ser realizado em qualquer homem que sinta incômodo com a condição, tenha mais de 18 anos e já passado da puberdade”, explica Dr. Bora Kostic.

Pós-operatório

“Para um pós operatório sem complicações é fundamental que o paciente siga as orientações do profissional, no entanto, no geral, complicações são raras e a cicatrização ocorre sem problemas, gerando apenas uma cicatriz bem discreta”, afirma.