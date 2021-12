Google lançará jogos de Android no Windows em 2022

O Google irá lançar jogos Android no Windows em 2022. De acordo com o site TheVerge, o aplicativo Google Play Games estará disponível no ano que vem e permitirá que títulos presentes na Google Play rodem em notebooks, PCs e tablets com Windows. O anúncio aconteceu durante o The Game Awards 2021, evento que premiou os melhores jogos do ano, desde os jogos mobile, até as melhores narrativas, entre outras categorias.

O diretor de produtos de jogos para Android e do Google Play, Greg Hartrell, disse para o TheVerge: “A partir de 2022, os jogadores poderão experimentar seus jogos favoritos do Google Play em mais dispositivos: alternando perfeitamente entre um telefone, tablet, Chromebook e, em breve, PCs com Windows. Este produto desenvolvido pelo Google traz o melhor do Google Play Games para mais laptops e desktops, e estamos entusiasmados em expandir nossa plataforma para que os jogadores possam desfrutar de seus jogos Android favoritos ainda mais.”



Será possível continuar os jogos do celular no PC

Segundo o porta-voz do Google, Alex Garcia-Kummert, a empresa desenvolveu o aplicativo por conta própria. Ou seja, não foi feita uma parceria com a Microsoft. O novo aplicativo Google Play Games permitirá ao jogador retomar jogos no computador que foram iniciados no celular e vice-versa.



Como irá funcionar

Ao invés de utilizar o streaming de jogos para reproduzí-los no computador, o Google desenvolveu um sistema para rodar os títulos localmente. Ainda não se sabe qual tecnologia o Google está utilizando para emular os apps Android no Windows. Greg Hartrell diz: “Este será um aplicativo nativo do Windows distribuído pelo Google, que dará suporte ao Windows 10 e superior. Não envolverá streaming de jogo.”



Lançamento e disponibilidade

Durante o The Game Awards (TGA) 2021, o Google anunciou que traria o aplicativo Google Play Games em algum momento em 2022, mas não deu nenhuma data exata.

