Gospel de Paulo César Baruk chega à Anchieta no sábado (8)

today5 de fevereiro de 2025 remove_red_eye31

Ele é conhecido por grandes sucessos do gospel, como as músicas “Clamo Jesus”, “Santo Espírito” e “Ele Continua Sendo Bom”, além de uma indicação ao prêmio Grammy Latino. E agora chegou a vez do público do Festival de Verão Itinerante de Anchieta curtir o show de Paulo César Baruk, no sábado (8), a partir das 21h30, na Praia Central.

A programação do sábado começa mais cedo, às 18 horas, com brinquedos infláveis e recreação infantil de graça. Depois, às 19h30, a apresentação musical será do Ministério Som e Graça. Baruk sobe ao palco às 21h30.

Em sua carreira musical, Baruk gravou mais de dez álbuns e também foi indicado ao Grammy Latino, em 2010, com o álbum Multiforme, além da indicação no Troféu Promessas em diversas categorias. Ele é conhecido pelas músicas “Clamo Jesus”, “Santo Espírito” e “Ele Continua Sendo Bom”, entre vários outros sucessos.

Confira a programação do fim de semana:

Praia Central – Anchieta

Sexta (7)

21h – Show com Talyta Salucci

23h – Show Nacional “Di Propósito”

Sábado (8)

18h – Brinquedos infláveis e recreação infantil – Gratuito

19h30 – Ministério Som e Graça

21h30 – Show Gospel Nacional com Paulo César Baruk