Governador destaca diálogo e compromisso com Vitória durante encontro do MDB

today17 de abril de 2026 remove_red_eye80

O governador Ricardo Ferraço afirmou, na noite desta quinta-feira (16), que seguirá trabalhando pela Capital capixaba com base no diálogo e no respeito às pessoas, independentemente de cenários políticos. A declaração foi feita durante o encontro “Vamos Nessa Vitória”, promovido pelo MDB no bairro São José, na região da Grande São Pedro.

O evento reuniu lideranças políticas e religiosas, além de seis vereadores de Vitória e moradores da região. A iniciativa teve como objetivo promover a troca de ideias e discutir propostas voltadas ao desenvolvimento do Espírito Santo.

De acordo com o prefeito de Cariacica e presidente estadual do MDB, Euclério Sampaio, o encontro foi marcado pelo diálogo e pela construção coletiva. “Foi um momento importante de escuta e de alinhamento de propostas que podem contribuir diretamente com melhorias para a população capixaba”, destacou.

Durante o evento, os vereadores Aloísio Varejão (PSB), Aylton Dadalto (Republicanos), Baiano do Salão (Podemos), Camillo Neves (PP), João Flávio (MDB) e Maurício Leite (PRD) apresentaram sugestões voltadas ao aprimoramento dos serviços públicos e da infraestrutura nos bairros da Capital.

Em seu discurso, o vereador Aylton Dadalto relembrou a influência de Ferraço em sua trajetória política, destacando sua atuação como secretário de Agricultura. Segundo ele, a postura próxima às comunidades foi determinante para inspirar sua entrada na vida pública.

Ao encerrar o encontro, o governador reforçou sua postura de diálogo e afirmou que a gestão estadual mantém interlocução com todos os 78 municípios capixabas. “Não olhamos para partidos, olhamos para pessoas. Nosso trabalho é baseado na construção coletiva e no respeito”, afirmou.

Ferraço também ressaltou o compromisso de dar continuidade aos avanços do Espírito Santo, com foco em manter o ritmo de desenvolvimento e melhorar a qualidade de vida da população.

foto divulgação