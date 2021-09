Governador diz que “cabeça de burro”da Avenida Abido Saadi, na Serra, foi desenterrada

“Muito bom, Bruno (Lamas), a gente desenterrar aquela cabeça de burro da Abido Saadi, tá certo!” De forma espontânea, o governador Renato Casagrande (PSB) comemorou hoje (9), ao participar de um evento na Serra em que fez questão de citar o nome do deputado estadual em seu discurso, uma vitória parcial para os mais de 60 mil moradores da Grande Jacaraípe.

“A cabeça de burro desenterrada” a que se referia o governador é a obra de revitalização de um trecho de 7 quilômetros entre o trevo de Manguinhos e a praia de Capuba, na Avenida Abido Saadi, que é da década de 80 e está com muitos buracos e ondulações, mas, enfim, começou a receber asfalto novo, após muita insistência da comunidade e atuação do parlamentar. Orçada em R$ 38 milhões, a obra deverá ser entregue no ano que vem.

A obra, que já tem mais de oito meses de execução entre projeto e fundação, não permite prorrogação e está sendo executada pela empresa Cinco Estrelas. Serão nova drenagem, novo asfalto, nova sinalização e novos pontos de ônibus, além da duplicação, melhorias que trarão mais segurança aos moradores e motoristas.

“Estava ali enterrada (a Abido Saadi) e ninguém conseguia desenterrar. Prometeram, e nós estamos aqui cumprindo. Obras que estavam paradas, nós estamos retomando, como o Contorno de Jacaraípe”, declarou Casagrande, ao citar outra obra que está em pleno vapor na Serra.

De acordo com o governador, “a ideia é devolver Jacaraípe para a população da Serra e para o Estado, assim como para os mineiros que frequentam o local. Passar a Rodovia ali dentro é sequestrar aquela beleza e não deixar a população desfrutar”.

PONTE

“Esta obra do Contorno de Jacaraípe já poderia estar pronta. Temos planos, projetos, para darmos sequência. Teremos uma nova ponte sobre o rio Reis Magos, ligando a Rodovia que vai para Praia Grande, num grande contorno, que envolve Nova Almeida e Praia Grande”, anunciou o governador.

Segundo ele, a obra é importante para a Serra e para o Espírito Santo. Afirma que será uma nova via paralela à BR-101, mas que, ao mesmo tempo, irá liberar Praia Grande, Nova Almeida e Jacaraípe dos transtornos do trânsito no seu dia a dia.

Casagrande foi a Serra para participar da assinatura do contrato para ampliação e melhoria da Estação de Tratamento de Água Engenheiro Mário Luiz Petrocchi (ETA V), em Jardim Limoeiro, e para assinar a Ordem de Início de Serviço (OIS) para implementar sistemas de coleta e tratamento de esgoto sanitário nos bairros Palmeiras, Jardim Bela Vista, Jardim Guanabara e Residencial Centro da Serra.

O investimento total é de mais de R$ 75 milhões em água e esgoto, com impacto direto na vida de mais de meio milhão de pessoas.

Em seu discurso, o deputado Bruno Lamas (PSB) agradeceu ao governador pelos investimentos na Serra, e destacou a parceria entre o governo e o prefeito Sérgio Vidigal (PDT), ao fazer um comparativo com o atual cenário nacional.

“Enquanto vivemos um momento delicado em Brasília, e os presidentes de poderes – sem exceção – não conseguem sentar à mesa para dialogar, para baixar o preço da carne, do gás de cozinha e da gasolina, o que realmente importa para a população que tem fome, aqui na Serra a prefeitura e o governo são parceiros, dão exemplo”, declarou.

Segundo o parlamentar, “a Serra tem hoje uma Câmara de Vereadores resiliente, que traz a Cesan para o diálogo; uma prefeitura liderada por um homem experiente, que senta à mesa com o governador para conversar sobre a cidade”. Ele também destacou o papel do setor produtivo e dos movimentos populares, para o avanço nas obras na cidade.

“E nós cumprimos com o nosso papel: de unir as partes. Por isso, lançamos a semente com o prefeito para novas intervenções na cidade. Propomos uma parceria para fazer uma nova ponte em Jacaraípe, ligando a orla de um lado a outro. Também aproveitamos para reforçar ao governador que a nossa cidade merece uma secretaria, uma base do governo do Estado, porque daqui saem 32% do PIB capixaba”, concluiu.