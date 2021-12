Governador do Espírito Santo é homenageado em premiação em São Paulo

today8 de dezembro de 2021 remove_red_eye35

O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, foi homenageado com o prêmio Personalidades do Ano 2021, oferecido pela Global Council of Sustainability and Marketing e do Fórum das Américas. A solenidade de premiação aconteceu na tarde desta quarta-feira (08), em São Paulo (SP). Casagrande foi lembrado pela atuação na área ambiental, presidindo o Consórcio Brasil Verde e representando os governadores brasileiros na 26ª Conferência das Nações Unidas para a Mudança Climática (COP-26), ocorrida no mês de novembro na Escócia.



“Esse é um tema obrigatório em todo o mundo e que, no passado, era tratado de uma forma que impedia o desenvolvimento. Ficou claro nos últimos anos que o tema ambiental precisa ser executado e implementado para que possamos salvar o nosso planeta, além disso traz oportunidades econômicas no mercado de carbono. Durante a COP-26, pudemos constatar boas oportunidades de acordos com outras nações. Em um país rico em biodiversidade como o Brasil, o tema das mudanças climáticas se torna uma grande oportunidade”, ponderou o governador capixaba.



Casagrande destacou a oportunidade dos estados, por meio do Consórcio Brasil Verde, ajudarem o Brasil a atingir as metas de redução das emissões de carbono. “Não adianta os Estados ficarem apenas cobrando o governo federal. É preciso que os entes subnacionais possam ter suas metas e seus planos de neutralidade de carbono, assim como seus programas de mudanças climáticas. Por isso, o Consórcio terá esse papel”, declarou.



O prêmio Personalidades do Ano tem como objetivos o reconhecimento e a disseminação de gestões transformadoras que colaboraram na vida e no desenvolvimento dos brasileiros e do País. Na solenidade de premiação, o governador foi acompanhado pelo secretário de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, Fabrício Machado, que também fez parte da comitiva capixaba na COP-26.



Confira os indicados da premiação

Personalidade do ano

Engenheiro Wilson Ferreira Jr. – Presidente da Vibra



Homenagens especiais

– André Pepitone – Diretor-Geral da ANEEL – Energia

– Augusto Aras – Procurador-Geral da República – PGR/MPF

– Daniel Maranhão – CEO da Grant Thornton Brasil – Compliance e Governança Corporativa

– Fernando Capez – Presidente do Procon-SP – Defesa do consumidor e Consciência ambiental

– José Luiz Gandini – Presidente da KIA Brasil – The Global Vision Personality

– José Roberto H. Maluf – Presidente da TV Cultura – Rádio e Televisão

– José Roberto Tadros – Presidente da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) e – Presidente do Conselho Deliberativo Nacional (CDN) do Sebrae – Serviços e Empreendedorismo

– Luiz Carlos Trabuco Cappi – Presidente do Conselho de Administração do Bradesco – Tecnologia e Inovação nos serviços financeiros

– Marcos Penido – Secretário de Infraestrutura e Meio Ambiente do Governo do Estado de São Paulo – Meio Ambiente e Despoluição do Rio Pinheiros

– Renato Casagrande – Governador do Estado do Espírito Santo e Presidente do Consórcio de Governadores de Estado Brasil Verde – Clima

– Ricardo Sayeg – Presidente do Instituto Capital Humanista (ICapH) – Capitalismo Humanista