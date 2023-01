Governador inaugura novo Creas e anuncia mais investimentos em São Roque do Canaã

E os investimentos no estado não param. O governador do Estado, Renato Casagrande, esteve nesta quarta-feira (04) em São Roque do Canaã para a inauguração do novo Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas). Durante a agenda, Casagrande anunciou o início da construção da Barragem de São Dalmácio, além de obras de pavimentação asfáltica de São Francisco de Assis. São mais de R$ 22 milhões em novos investimentos no município da microrregião Centro-Oeste.

“Estamos aqui dando continuidade ao trabalho que vínhamos realizando. Vamos seguir com as coisas boas e aperfeiçoar aquilo que for preciso, já que é um novo governo. Estamos com energia e disposição novas para obter mais resultados. Hoje estamos fazendo a inauguração, assinando ordens de serviço e visitando obras. É um conjunto robusto de investimentos em São Roque do Canaã para que a gente mude a história da cidade nessa parceria entre o Governo e a Prefeitura”, afirmou o governador Casagrande.

A nova unidade do Creas teve investimento de R$ 925 mil e integra a política de proteção social do Governo do Estado. O Creas é um importante equipamento socioassistencial, responsável pelo atendimento de famílias e pessoas que estão em situação de risco social ou tiveram seus direitos violados. O Governo estadual já investiu quase R$ 50 milhões no fortalecimento e ampliação da rede socioassistencial em 51 municípios capixabas.

“Os investimentos na construção e melhoria da estrutura física da nossa rede são inéditos e merecem reconhecimento. Nosso trabalho passa também por manter, fortalecer e ampliar nossos programas de transferência de renda, e pela qualificação dos trabalhadores da proteção social e de outras áreas tão necessárias para garantir o atendimento digno aos capixabas, em especial daqueles mais vulneráveis”, pontuou a secretária de Estado de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social, Cyntia Figueira Grillo.

Mais investimentos

Casagrande anunciou o repasse de recursos para a construção da Barragem de São Dalmácio, que terá capacidade de armazenamento de 309 mil metros cúbicos de água e área alagada de 10 hectares. A barragem será construída em concreto com contrafortes e trará maior segurança hídrica para a região, beneficiando a população local nos períodos de escassez de chuvas.

Também será iniciada a obra de pavimentação asfáltica de São Francisco de Assis dentro do Programa Caminhos do Campo. As intervenções serão executadas no trecho ligando o distrito de Santa Júlia à Rodovia ES-448, com 9,33 quilômetros de extensão. A obra consiste na pavimentação com tratamento superficial e blocos intertravados. O investimento previsto nas duas obras é de mais de R$ 21 milhões.

“As obras de pavimentação de vias rurais e de infraestrutura hídrica são importantes para resolver gargalos no processo de desenvolvimento do interior. São Roque do Canaã vai melhorar o ir e vir de pessoas e cargas da região de São Francisco de Assis a ES-448, além de contar com uma barragem com multifunção. Tanto para uso na agricultura quanto na regularização de vazão e suplementação de água em períodos de escassez hídrica”, comentou o secretário de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca, Enio Bergoli.

Ainda no município, Casagrande visitou obras de infraestrutura urbana que estão sendo realizadas nos bairros Centro e Nossa Senhora das Graças. O Governo do Estado está fazendo a estabilização e contenção de taludes em área de risco, com previsão de drenagem para captação das águas pluviais. A obra vai beneficiar cerca de 12 mil habitantes e tem investimento de R$ 3,5 milhões.

O secretário de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano, Marcus Vicente, explicou que a Defesa Civil caracterizou a encosta natural localizada entre as ruas Antônio Gil Velloso e Miguel Ângelo Piontkovsky como uma área de risco de nível alto. “Trata-se de uma encosta natural em que a situação encontrada apresenta risco à integridade física, à vida e ao patrimônio das pessoas, o que reforça a importância dessa intervenção”, disse.

“Tivemos dois anos de muito trabalho. O Governo do Estado investiu em várias obras e equipamentos em nossa cidade. Visitamos hoje algumas obras e outros pontos da cidade que necessitam da ajuda do governador. Estamos animados com o seu novo mandato. Nossa comunidade percebeu o quanto o senhor nos ajudou. Nossa cidade está de portas abertas e agradece todos os investimentos feitos em São Roque do Canaã”, afirmou o prefeito Marcos Guerra.