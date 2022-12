Governador inaugura obras de macrodrenagem em Cariacica

O governador do Estado, Renato Casagrande, realizou, na manhã deste sábado (17), a inauguração da Estação de Bombeamento de Águas Pluviais (EBAP) Marinho, no município de Cariacica. Com investimento de R$ 42,5 milhões, o equipamento terá capacidade de bombeamento de 72 milhões de litros/hora por meio de oito bombas, podendo ter a sua capacidade ampliada para 81 milhões de litros/hora, auxiliando a drenagem das águas da bacia do Rio Marinho. Cerca de 100 mil habitantes serão beneficiados com o investimento.

“Veja como é bom a gente fazer obras como essa. É como se fosse uma ponte ligando Cariacica e Vila Velha, unindo prefeitos, vereadores e as equipes dos dois municípios. É um momento de união e reconciliação. Toda essa parte hidrológica dessa região está conectada. Por isso, as obras são para unir e não dividir. Nosso trabalho virou uma referência, tanto que antes de construirmos as EBAPs, as pessoas não pediam essas obras. Agora, outras regiões também pedem essas estações. Cobilândia virou meme, por exemplo, porque não alaga mais. O reconhecimento disso é que prefeituras de fora do Estado já nos procuraram para conhecer nossos projetos”, disse Casagrande.

A EBAP Marinho é responsável por receber e bombear para a baía de Vitória as águas provenientes das EBAPs Marilândia e Cobilândia, além de receber e bombear a contribuição das águas do Canal América e dos córregos Campo Grande e Maria Preta. Além da Estação de Bombeamento, o trecho do Canal Marinho localizado em frente aos poços das bombas foi totalmente revestido em concreto, tendo como objetivo evitar o carreamento de resíduos sólidos finos para dentro do poço de bombas, garantindo melhor performance para as bombas e menor necessidade de manutenção.

“A EBAP foi totalmente automatizada, podendo, inclusive, ser operada remotamente, proporcionando maior segurança à sua operação, já que não é necessária a presença de um operador no local para ligar as bombas. A EBAP Marinho conta ainda com sistema de geradores de energia a diesel que serão acionados automaticamente em caso de falta de energia”, explicou o secretário de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano, Marcus Vicente.

Foram instaladas seis comportas de maré, que auxiliarão no controle das águas da baía de Vitória em épocas de chuvas intensas. Os bairros de Jardim América, Rio Marinho, Nova América, Jardim de Alah, São Torquato, Vasco da Gama, Sotelândia, Cobilândia e Jardim Marilândia serão contemplados com a obra.

Tecnologia EBAP’S:

– Integração ao centro de controle operacional na Avenida Darly Santos, já implantado;

– Automação local com um Eletrocentro que permite seu acionamento automático, mesmo que perca a comunicação remota com o centro de operação;

– O acionamento pela leitura automática dos sensores de níveis d’água instalados nos canais e comportas;

– O sistema permite o acionamento e controle remoto pelo operador, inclusive pelo celular;

– Ocorrendo falta de energia, a Estação passa a operar automaticamente por geradores movidos à diesel.

Nova gestão

Durante o evento, Casagrande anunciou a indicação do nome da atual vice-governadora para a Secretaria Especial da Mulher, que será criada na próxima gestão. Antes, o governador reeleito havia anunciado os nomes dos futuros secretários de Estado de Desenvolvimento, Ricardo Ferraço (vice-governador eleito); de Governo, Maria Emanuela Pedroso; de Planejamento, Álvaro Duboc; de Agricultura, Enio Bergoli; e de Justiça, André Garcia.

Casagrande também havia comunicado a manutenção no cargo dos atuais secretários Marcelo Altoé (Fazenda), Flavia Mignoni (Comunicação Social), Davi Diniz (Casa Civil) e Jasson Amaral (Procuradoria-Geral do Estado).

“É um governo que vai se reenergizando e se moldando. Queremos manter um Estado com resultado. Quero agradecer a Jacqueline, minha vice-governadora, que foi colaborativa durante todo o mandato. Até o dia 31 de dezembro vai andar pelo Estado. E no próximo mandato seguirá me ajudando na Secretaria Especial das Mulheres. Assim como é a primeira vice-governadora eleita, foi governadora em exercício e agora será a primeira secretária da nova pasta que será criada”, comentou o governador.

