Governador inaugura Praça São Pedro e anuncia novos investimentos em Anchieta

today7 de dezembro de 2024 remove_red_eye38

O governador do Estado, Renato Casagrande, inaugurou neste sábado (07), as obras de reurbanização da Praça São Pedro, no centro histórico de Anchieta, e da construção da sede própria da Escola Municipal Irmã Terezinha Godoy de Almeida. O investimento estadual chega a quase R$ 15 milhões. Durante a agenda, Casagrande autorizou o repasse de recursos para construção do Centro Especializado em Reabilitação (CER).

“A nova Praça São Pedro ficou linda e a população já está usando. Hoje mesmo a feira estava lotada. Estamos inaugurando também uma escola novinha para melhor atender os alunos. São ações como essa que fizeram o Espírito Santo ter o melhor Ensino Médio do País e estar entre os três primeiros colocados nos anos finais e entre os cinco primeiros nos anos iniciais do Ensino Fundamental. A educação é primordial para que possamos construir um Estado mais desenvolvido. Para nós, todo aluno é do Estado e não existe diferenciação se a escola é do Governo do Estado ou da Prefeitura”, afirmou o governador.

Casagrande também formalizou a doação da medalha que ganhou durante a visita ao Papa Francisco, durante missão oficial no Vaticano em novembro. A cidade de Anchieta foi fundada por padres jesuítas e é uma homenagem ao padre José de Anchieta, que viveu e faleceu no município.

“Estive com o Papa, ele abençoou nossa bandeira do Espírito Santo e levamos uma imagem de José de Anchieta de presente. De presente, ganhei uma medalha e hoje estou doando essa medalha para o Santuário José de Anchieta, pois o Papa é da Ordem dos Jesuítas”, explicou.

Casagrande doando a medalha que ganhou do Papa para o Santuário José de Anchieta.

Investimentos

A Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Irmã Terezinha Godoy de Almeida foi construída com recursos do Fundo Estadual de Apoio à Ampliação e Melhoria das Condições de Oferta da Educação Infantil no Espírito Santo (Funpaes), da Secretaria da Educação (Sedu). A nova unidade conta com 11 salas de aula, laboratório de informática, biblioteca, sala multiuso, cozinha, refeitório, pátio coberto, áreas administrativas, auditório, sala de música, sala de dança e quadra poliesportiva coberta com arquibancada. Haverá a ampliação de 240 vagas, totalizando 660 crianças atendidas.

Também foi inaugurada a revitalização da Praça São Pedro, que é considerada um marco cultural e religioso para os moradores. O projeto foi viabilizado por meio de um convênio entre o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano (Sedurb), e o Município de Anchieta, no valor de R$ 4,6 milhões. Com foco na preservação histórica e na modernização, a obra transformou a praça em um espaço acessível e atraente, beneficiando os 28.736 habitantes do município.

“A reforma buscou criar uma interação harmônica entre o piso da praça e a tradicional Igreja São Pedro, reforçando o valor histórico e religioso do local. Além disso, a mobilidade urbana foi aprimorada com a criação de vagas de estacionamento, atendendo às demandas dos moradores e visitantes”, destacou o secretário de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano, Marcus Vicente.

Ainda durante a agenda, o governador Renato Casagrande autorizou o repasse de recursos para a construção do Centro Especializado em Reabilitação (CER), voltado para a atenção integral e contínua para pessoas com deficiência temporária ou permanente. Esse novo equipamento será edificado na Vila Samarco, atrás da sede da Prefeitura. O CER vai atender pacientes com dificuldades físicas, motora, intelectual e neurológica.

A unidade contará com piscina para hidroterapia, além de cinco salas para atendimento aos pacientes com deficiência. O Centro Especializado em Reabilitação terá salas de atendimento para os seguintes profissionais: fonoaudiólogo, psicólogo, terapeuta ocupacional e assistente social. Também haverá auditório para terapias em grupos.

com informações da Prefeitura de Anchieta

fotos Hélio Filho/Secom