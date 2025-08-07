Governador inaugura revitalização de estrada rural em Anchieta

O governador do Estado, Renato Casagrande, inaugurou, nesta quarta-feira (06), a revitalização de 11,7 quilômetros da estrada rural que liga a Rodovia BR-101, na altura do Posto Jaqueira, às comunidades de São Miguel e Olivânia, no município de Anchieta. As intervenções fazem parte do Programa Caminhos do Campo, do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca (Seag).

“É uma alegria entregar a revitalização desse Caminhos do Campo com um novo CBUQ [Concreto Betuminoso Usinado a Quente]. Assim, melhoramos o acesso à toda essa região, que é muito linda. Essa pavimentação vai ajudar muito os produtores rurais, assim como os alunos da Escola Agrícola e também os moradores e os alunos. Essa nova via revitalizada também vai potenciar o turismo, além de estimular novos investimentos privados”, comentou o governador.

Com investimento estadual de R$ 6,1 milhões, a obra contemplou o recapeamento da via com a aplicação de novo pavimento, proporcionando melhores condições de tráfego para moradores, produtores rurais e empreendedores da região. A estrada também vai facilitar o escoamento da produção agrícola e fortalecer as cadeias produtivas locais.

“Essa entrega é mais um exemplo do compromisso do Governo do Estado com a infraestrutura rural. O Caminhos do Campo é um programa transformador, que melhora o acesso, a mobilidade, o transporte da produção agrícola e a qualidade de vida das pessoas. Investir no interior é promover inclusão”, afirmou o secretário de Estado da Agricultura, Enio Bergoli.

O Programa Caminhos do Campo tem como objetivo ampliar e qualificar a malha viária rural capixaba, com obras que garantem segurança e acesso aos serviços essenciais. A entrega em Anchieta reforça a meta do Governo do Estado de levar desenvolvimento a todas as regiões capixabas.

Mais investimentos

Na área da assistência social, o governador Renato Casagrande anunciou o repasse de R$ 1,2 milhões para a construção do Acolhimento Institucional de Crianças e Adolescentes “Lar Renascer”, em Anchieta. O serviço possui como objetivo o acolhimento provisório e excepcional para crianças e adolescentes, inclusive com deficiência, e em situação de risco pessoal e social, cujas famílias ou responsáveis encontrem-se temporariamente impossibilitados de cumprir sua função de cuidado e proteção.

foto Mateus Fonseca/Governo-ES