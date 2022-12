Governador participa da transferência da Capital do Estado para Serra

today26 de dezembro de 2022 remove_red_eye42

O governador do Estado, Renato Casagrande, participou nesta segunda-feira (26), da solenidade de transferência da Capital do Estado para o município da Serra, em alusão às comemorações do Dia da Cultura Afro-Brasileira – nesta mesma data, é celebrado o Dia do Cidadão Serrano. Na ocasião, Casagrande anunciou R$ 17,1 milhões em novas obras de drenagem e pavimentação de ruas no bairro Residencial Centro da Serra, além de melhorias no Parque Histórico de São João de Carapina.

No início da manhã, o governador, ao lado da primeira-dama do Estado, Maria Virginia Casagrande, e do prefeito da Serra, Sérgio Vidigal, acompanhou a Missa do Serrano, na Igreja Matriz do município. Em seguida, Casagrande participou da solenidade na Câmara de Vereadores, onde foi assinada a transferência simbólica da Capital e foram entregues títulos de cidadão do município para diversas personalidades.

Durante o evento, o governador autorizou a transferência de R$ 9,2 milhões ao Município para a execução de obras de drenagem e pavimentação de ruas no bairro Residencial Centro da Serra. Também foi assinada a autorização para o repasse de mais R$ 7,9 milhões para as obras de melhorias no Parque Histórico de São João de Carapina, com recursos do Programa de Coinvestimentos da Cultura – Fundo a Fundo.

“São dois importantes anúncios para o município da Serra, que é a locomotiva do desenvolvimento do Espírito Santo. O povo serrano sabe que, enquanto for governador, pode ficar tranquilo, pois sempre haverá investimentos no município. A Serra é uma cidade que se renova a cada instante e é bom poder dar nossa contribuição. Obrigado a todos que trabalham em prol de Serra e do nosso Estado”, afirmou o governador Casagrande.