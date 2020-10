Governador Renato Casagrande anuncia aumento de vagas do concurso da Polícia Civil

O governador do Estado, Renato Casagrande, anunciou, na tarde desta segunda-feira (05), após reunião com a cúpula da Segurança Pública, o aumento no número de vagas do concurso público da Polícia Civil – que já está em andamento. Somando todos os cargos, a quantidade de novos servidores que serão integrados à instituição saltou de 173 para 448. Os investimentos fazem parte do Programa Estado Presente em Defesa da Vida, que visa à redução dos índices de violência e criminalidade no Espírito Santo.

O destaque vai para o cargo de escrivão de polícia, que passou de 20 para 130 vagas. Houve também acréscimos na quantidade de auxiliares de perícia médico-legal (de 20 para 50) e médico-legista, que teve dobrado o número de vagas (de 15 para 30). Para o posto de investigador de polícia, foi anunciada a ampliação de 60 para 150 vagas. Para perito oficial criminal de 50 para 76 e psicólogo e assistente social de quatro para seis cada.

Durante o anúncio, transmitido ao vivo pelas redes sociais, o governador destacou que, com esse acréscimo, haverá uma recomposição do quadro de pessoal que acabou sendo perdido do ano de 2014 até os dias atuais. “Estamos anunciando a ampliação das vagas do concurso da Polícia Civil. Com essas novas vagas a gente recupera um pouco do efetivo da Polícia Civil que foi se perdendo nos últimos anos”, disse.

O secretário de Estado da Segurança Pública e Defesa Social, coronel Alexandre Ramalho, exaltou a medida e disse que essa recomposição é essencial para aumentar o poder investigativo da instituição. “Com a contratação de mais policiais com certeza iremos melhorar o atendimento à população em diversas delegacias do Estado, além de dar mais poderio investigativo à nossa PCES, que já faz um exímio trabalho com alto índice de elucidação de crimes”, afirmou.

O delegado-geral da Polícia Civil, José Darcy Arruda, informou que Academia de Polícia está sendo preparada e espera que o curso de formação seja iniciado o quanto antes. “Esperamos começar a academia ainda este ano”, acrescentou.

Reunião

Ainda durante a reunião com a cúpula da Segurança Pública, realizada em seu Gabinete no Palácio Anchieta, em Vitória, o governador do Estado fez uma fala sobre o combate à criminalidade no Espírito Santo e destacou o trabalho policial nos casos recentes ocorridos na Capital.

“Nos reunimos para debater sobre esses crimes que aconteceram recentemente. A polícia já identificou os cinco autores da chacina na Ilha Doutor Américo e dois já estão presos. Tenho certeza que alcançaremos os outros. O carro utilizado no crime no Centro de Vitória já foi identificado. É importante destacar que temos um bom índice de resolutividade nos crimes aqui. O trabalho integrado feito entre as Polícias tem dado resultado. As facções estão audaciosas e isso se dá pela diminuição da idade dos líderes criminosos, mas nós aqui estamos recuperando as nossas forças policiais. Temos operações constantemente em todo o Estado”, pontuou Casagrande.

Também participaram da reunião, o comandante-geral da Polícia Militar, coronel Douglas Caus; os secretários de Estado, Tyago Hoffmann (Governo) e Álvaro Duboc (Economia e Planejamento), que também coordena o Programa Estado Presente; além do diretor-presidente do Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN), Daniel Cerqueira.