Governador Renato Casagrande anuncia novos investimentos durante aniversário de Vila Velha

today23 de maio de 2025 remove_red_eye72

O governador do Estado, Renato Casagrande, participou na manhã desta sexta-feira (23), da solenidade de comemoração do Dia da Colonização do Solo Espírito-Santense e aniversário de 490 anos do município de Vila Velha.

Foram anunciados mais de R$ 60 milhões em investimentos estaduais na área de infraestrutura urbana. São obras de ampliação e modernização do sistema de esgotamento sanitário, além da construção e reformas de praças em diversos bairros da cidade. O município também anunciou o binário da Rodovia do Sol.

“É uma alegria estar em Vila Velha nesta data tão simbólica para todos nós capixabas. Recordar o início da colonização do nosso Estado e da fundação da cidade de Vila Velha nos orgulha muito ao vermos o quanto crescemos neste tempo. Hoje comemoramos os 490 anos de Vila Velha e do Espírito Santo e, em quase 500 anos, estamos vivendo o período de maior investimento da história desse Estado e deste município. Desde 2019 já investimos mais de R$ 2 bilhões em obras em Vila Velha. Somente hoje anunciamos quase R$ 100 milhões em obras de infraestrutura, esporte, lazer, mobilidade e saneamento básico”, afirmou o governador.

Estiveram presentes no anúncio das obras, que antecedeu o tradicional desfile cívico-militar, o vice-governador Ricardo Ferraço; o prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo; além de outras autoridades e lideranças do município.

“O orgulho de ser capixaba nasceu em Vila Velha, e hoje sinto uma imensa alegria por ter a oportunidade de contribuir para a transformação da vida das pessoas na nossa querida cidade. Vila Velha, que antes estava no isolamento, hoje é uma cidade que dialoga com o Governo do Estado, com as instituições e, por esse motivo, o município está crescendo rápido. E são os indicadores que mostram que Vila Velha é uma das melhores cidades do Espírito Santo e do País. Com muito diálogo, parcerias, planejamento e trabalho colocamos as contas em dia, organizamos a máquina pública e estamos investindo em obras importantes como as anunciadas hoje, para que possamos mudar a vida das pessoas. Aqui as obras saem do papel, ou seja, os sonhos se transformam em realidade, levando mais dignidade e qualidade de vida para a nossa população”, destacou Arnaldinho Borgo.

Saneamento básico

Ao todo, serão investidos R$ 40 milhões em obras que aproximam a cidade de Vila Velha da universalização do serviço de coleta e tratamento de esgoto, com impacto direto na saúde pública, no meio ambiente e no desenvolvimento da cidade.

Dentre as ações anunciadas, destacam-se duas ordens de serviço: a primeira, no valor de R$ 29,7 milhões, contempla as obras de aprimoramento do sistema de esgotamento sanitário do bairro Itapuã. A segunda, com investimento de R$ 10,3 milhões, autoriza a conclusão das obras de esgotamento sanitário de Ponta da Fruta e adjacências, abrangendo também bairros do município vizinho, Guarapari.

As obras de aprimoramento em Itapuã têm previsão de término em até 10 meses e atenderão diretamente os bairros Praia da Costa e Itapuã, ambos localizados em Vila Velha.

Os serviços abrangem toda a infraestrutura necessária para a coleta, transporte e bombeamento do esgoto, por meio de redes, estações elevatórias e ligações domiciliares, promovendo um salto de qualidade nos serviços de saneamento básico das duas cidades: Vila Velha e Guarapari.

“Esses investimentos reforçam o nosso compromisso com a universalização do saneamento e com a melhoria contínua da infraestrutura que atendemos. Estamos avançando com obras estruturantes que ampliam o acesso ao esgotamento sanitário. Em bairros como Itapuã, Praia da Costa e Ponta da Fruta, vamos garantir mais eficiência ao sistema, com soluções modernas e de alta capacidade operacional. Essa é mais uma entrega concreta para a população capixaba”, comentou o presidente da Companhia Espírito-santense de Saneamento (Cesan), Munir Abud.

Mais investimentos

Também durante a solenidade, o governador Renato Casagrande assinou cinco convênios – que somam um valor total de R$ 21,3 milhões – para construção e reformas de praças no município. As obras serão realizadas em repasse de recursos do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport), para a Prefeitura de Vila Velha.

Uma das principais intervenções será a construção da Praça de Jabaeté, localizada na Avenida Jamaica, esquina com a Avenida França. O investimento para a obra é de R$ 3.198.506,81.

Outro convênio assinado é para a reforma da Praça de Novo México, situada na Rua do Beijo, esquina com a Rua Rosa de Ouro. A revitalização terá investimento de R$ 2.144.762,49.

A Praça do Meio da Glória, localizada na Rua Itapagipe, também será contemplada com obras de reforma. O valor do investimento será de R$ 1.325.687,57.

Outra obra será a reforma da Praça de Boa Vista, localizada na Rua Rubens Braga, esquina com a Rua José de Alencar. O investimento é de R$ 4.760.751,03.

Já o maior investimento será destinado à reforma da Praça de Cocal, que receberá aporte de R$ 9.938.218,20.

“Para mim, como morador de Vila Velha, é uma grande alegria poder contribuir com obras que vão transformar a vida das pessoas. São espaços que vão promover o esporte, o lazer, a convivência e a qualidade de vida da população. O esporte é uma ferramenta de inclusão, de cidadania e de desenvolvimento social, e esses investimentos refletem o compromisso do governador Renato Casagrande com Vila Velha e com todo o Espírito Santo”, destacou o secretário de Estado de Esportes e Lazer, José Carlos Nunes.

Anunciado pela Prefeitura Municipal, o projeto do binário da Rodovia do Sol prevê a retirada do canteiro central da via, que passará a operar com pista exclusiva no sentido Centro da cidade, enquanto a Avenida Saturnino Rangel Mauro será requalificada para funcionar no sentido oposto, rumo à Barra do Jucu. A proposta também contempla a ampliação do trecho entre a Brasil Center e o Boulevard Shopping.

Ao todo, serão 9,6 km de intervenções com prazo de execução de 12 meses, voltadas à mobilidade urbana e à expansão da infraestrutura viária diante da crescente verticalização da orla. O investimento previsto é de R$ 33,7 milhões.