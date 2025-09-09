Governador Renato Casagrande anuncia repasses para escolas e melhorias em Itapemirim

O governador do Estado, Renato Casagrande, e o vice-governador Ricardo Ferraço, estiveram nessa segunda-feira (08) no município de Itapemirim para anunciar repasses de recursos para Educação e Saúde, além de autorizar o início das obras de pavimentação da estrada de acesso ao atrativo turístico da Pedra do Frade e da Freira. O investimento estadual chega a R$ 14 milhões na cidade localizada na microrregião Litoral Sul.

“O acesso ao Frade e a Freira será fundamental para fomentarmos ainda mais o turismo em uma das pedras mais lindas e emblemáticas do nosso Estado. Estamos fazendo a duplicação da Rodovia do Frade. Também realizamos diversas assinaturas na área da Educação, pois nossa prioridade é ter um ensino de qualidade e com boa estrutura física. Proporcionando aos alunos e a toda comunidade escolar um ambiente adequado e agradável para todos”, comentou o governador.

O vice-governador exaltou o aniversário de 210 anos da cidade, no Dia de Nossa Senhora do Amparo, padroeira de Itapemirim. “Temos um trabalho firme com impactos diretos no dia a dia das pessoas. Agricultura, cultura, educação, esporte, infraestrutura, lazer, saúde e turismo em novas parcerias. Mais investimentos do Governo do Estado alinhados com a Prefeitura Municipal. Somos um governo municipalista com o compromisso de trabalhar sempre em favor do desenvolvimento social e econômico das nossas cidades”, pontuou.

A obra de pavimentação da estrada de acesso ao atrativo turístico será realizada a partir do KM 412 da BR-101 até os pés da Pedra do Frade e da Freira. Serão pavimentados cinco quilômetros de estrada, com um investimento de R$ 5,61 milhões. A previsão é de que a obra seja concluída em 150 dias. A iniciativa faz parte do Programa “Caminhos do Turismo” e tem como objetivo pavimentar estradas rurais com potencial turístico, utilizando tecnologia de pavimentação com Pavi-s.

Além de melhorar as condições de tráfego, a pavimentação deve reduzir os custos logísticos, impactando positivamente o padrão de consumo da população e aumentando a competitividade das atividades econômicas locais. A intervenção também está alinhada a outros planos de desenvolvimento regional, buscando explorar de maneira mais eficaz o potencial turístico da área, conhecida por sua beleza natural e atrativos únicos.

A Pedra do Frade e da Freira, formação rochosa icônica, está situada em Itapemirim, próxima às divisas com os municípios de Vargem Alta, Cachoeiro de Itapemirim e Rio Novo do Sul. A formação, que lembra as figuras de um frade e uma freira, é um ponto turístico popular entre os quatro municípios, oferecendo uma vista panorâmica da região, onde é possível avistar o mar e cidades litorâneas. O local é conhecido por suas trilhas e belezas naturais, atraindo turistas e praticantes de esportes ao ar livre, como caminhadas e escaladas.

Mais investimentos

O governador Renato Casagrande também autorizou novos investimentos voltados à melhoria da educação, com foco em ampliar as oportunidades e garantir melhores condições de aprendizagem aos estudantes capixabas. Entre as ações estão a construção de uma quadra esportiva na Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Narciso Araújo, no valor de R$ 2,1 milhões; e as obras de reforma, ampliação e construção de quadra no Centro de Educação Agrícola Adauto Lopes Corrêa, que receberá R$ 2,7 milhões.

Também foram anunciados repasses de recursos para aquisição de instrumentos musicais para escolas da Educação Infantil e do Ensino Fundamental da rede municipal, no montante de R$ 148,4 mil, e a compra de uma van para apoio às atividades escolares, no valor de R$ 698 mil.

Também em Itapemirim, foi assinada a Ordem de Serviço para a reforma da quadra poliesportiva do Assentamento Nova Safra, com investimento de R$ 1,3 milhão. A obra será realizada em parceria entre o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport), e a Prefeitura de Itapemirim, garantindo à comunidade um espaço renovado e adequado para a prática esportiva e atividades de lazer.

O projeto contempla a recuperação completa da quadra, que possui área total de 746,25 metros quadrados. Entre os principais itens da obra estão a construção de novos banheiros e vestiários, instalação de nova iluminação, alambrado no entorno, reforma das calçadas, cobertura com telhas metálicas, além de novas instalações elétricas e hidrossanitárias e pintura geral.

Casagrande também autorizou o repasse de R$ 400 mil, na modalidade de transferência fundo a fundo de recursos financeiros da saúde, para o fundo municipal de Itapemirim destinados a aquisição de aparelho de Raio-x. Também foi dada autorização para aquisição de pá carregadeira, bem como foi realizada a reinauguração da Ponte da Vila, uma das principais ligações do município.

foto Mateus Fonseca/Governo-ES