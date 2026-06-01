Governador Ricardo Ferraço inaugura nova Unidade Básica de Saúde em Cariacica

today1 de junho de 2026 remove_red_eye52

O governador do Estado, Ricardo Ferraço, e o prefeito de Cariacica, Euclério Sampaio, inauguraram, nesta segunda-feira (1º), a nova Unidade Básica de Saúde (UBS) do bairro São Geraldo. A unidade foi construída por meio do Plano Decenal SUS APS +10, da Secretaria da Saúde (Sesa), iniciativa que visa ampliar e qualificar a rede de Atenção Primária nos municípios capixabas. O investimento do Governo do Estado foi de R$ 2,66 milhões.

“A saúde é uma prioridade do nosso Governo. Estamos construindo novas unidades em mais de 50 municípios do Espírito Santo e Cariacica está recebendo três delas. É assim que fortalecemos o SUS capixaba: investindo em estrutura, ampliando o atendimento e levando dignidade para quem mais precisa. Essa nova unidade vai melhorar a qualidade de vida das famílias de São Geraldo e de toda a região, garantindo um atendimento mais próximo, humanizado e de qualidade”, afirmou o governador.

A nova UBS possui área total de 415,50 metros quadrados e foi projetada para oferecer atendimento mais qualificado e acolhedor à população. A estrutura conta com cinco consultórios médicos, consultório odontológico, salas de fisioterapia, imunização e farmácia, além de área verde planejada para proporcionar mais conforto aos usuários. A unidade tem capacidade para abrigar até duas equipes da Estratégia Saúde da Família (ESF).

Para viabilizar a construção do novo equipamento, a antiga unidade foi demolida e deu lugar a uma estrutura moderna, adequada às necessidades de atendimento da comunidade.

“A inauguração da UBS São Geraldo representa mais um passo concreto na transformação da saúde pública em Cariacica. Estamos garantindo que a população tenha acesso a serviços de qualidade, próximos de casa e com infraestrutura moderna. Esse investimento é fruto do compromisso do Governo do Estado em fortalecer a Atenção Primária e oferecer cuidado integral às famílias capixabas”, destacou o secretário de Estado da Saúde, Kim Barbosa.

Plano Decenal SUS APS +10

O Plano Decenal SUS APS +10 prevê investimentos de R$ 261 milhões do Tesouro Estadual para a construção de 108 novas Unidades Básicas de Saúde em 52 municípios capixabas. Até o momento, 36 unidades já foram concluídas e outras 38 têm previsão de entrega até o fim deste ano.

Em Cariacica, o programa contempla a construção de três novas UBS: São Geraldo, Porto de Santana e Retiro Saudoso. O investimento total destinado ao município é de R$ 12.066.272,82.

A UBS Retiro Saudoso já foi entregue à população, a unidade de Porto de Santana está em execução e, com a inauguração da UBS São Geraldo, mais um importante equipamento passa a integrar a rede municipal de Atenção Primária à Saúde.

foto Hélio Filho/Secom