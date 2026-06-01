Feriado de Corpus Christi: veja o que funciona em Alfredo Chaves

today1 de junho de 2026 remove_red_eye68

A Prefeitura de Alfredo Chaves informa que, em virtude das celebrações de Corpus Christi, as repartições públicas municipais estarão fechadas nos dias 04 e 05 de junho (quinta e sexta), conforme estabelece o Decreto nº 2.147/2025.

Durante o período, alguns serviços considerados essenciais continuarão funcionando em regime de plantão, garantindo o atendimento à população. É o caso do Pronto Atendimento Municipal, que manterá suas atividades normalmente. Já as escolas municipais não irão funcionar.

A administração municipal reforça que a medida segue o calendário oficial e tem como objetivo respeitar as tradições religiosas, sem comprometer os serviços indispensáveis à comunidade.

Os atendimentos administrativos serão retomados normalmente na segunda, dia 08.

Feriado de Corpus Christi – Quinta e sexta (04 e 05/06)

CONFIRA O QUE IRÁ FUNCIONAR:

Pronto Atendimento – atendimento normal – 24 horas para urgências e emergências;

Limpeza Pública – manutenção da limpeza urbana;

Coleta de Lixo – serviço de coleta seguirá conforme cronograma habitual;

Segurança Patrimonial – normal;

Defesa Civil: plantão 27 92001-0918;

Conselho Tutelar: plantão 27 92001-0920.